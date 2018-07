Kindergarten in Ghana besteht seit einem Jahr

Das Dorf Gomoa-Odumase in Ghana hat nun seit einem Jahr einen Kindergarten. Ermöglicht hat dies der Durchhauser Verein baku yie – together as one. Mit 150 Kindern ist der Kindergarten vergangenen Sommer gestartet. Anlässlich der Einweihung des Kindergartens bekam damals jedes Kind Schreib- und Malhefte sowie Buntstifte. Aktuell werden dort 180 Kinder betreut.

„Vor Ort lebt Dagmar Gulde Affanyi. Sie besucht regelmäßig unsere Einrichtung. Wir würden gerne weiterhin Bildungseinrichtungen in Ghana bauen und unterstützen“, erzählt Kathrin Ilg-Asiedu, Vorsitzende des Vereins in Durchhausen.

Das Kindergartensystem in Ghana orientiert sich stark am englischen System, weil Ghana eine englische Kolonie war. Neben Spiel- und Gruppenaktivitäten werden die Kinder schon früh unterrichtet. Dabei werden das Alphabet, Zahlen und der Umgang mit der englischen Sprache vermittelt.

Die Dorfbewohner sind zum größten Teil Kleinbauern und sprechen ihre Muttersprache Fanti, eine der vielen Sprachen in Ghana. Ab der zweiten Klasse wird jedoch in der Schule in Ghana nur in englischer Sprache unterrichtet. Deshalb ist es wichtig, dass den Kindern bereits im Kindergarten Englisch vermittelt wird. Zumeist sind die Kinder ganztägig in der Einrichtung. Im Außengelände wurden nun auch Spielgeräte auf dem Spielplatz installiert. Drei Lehrkräfte unterrichten derzeit im Kindergarten.

Eigener Shop

Der Verein baku yie – together as one wurde im Jahre 2011 gegründet. Er ist nicht nur auf Spenden angewiesen, sondern hat seit mehreren Jahren einen eigenen Shop in der Stadt Cape Coast, wo Produkte aus dem fairen Handel von Handwerkern vor Ort verkauft werden, und es werden auch in Deutschland Produkte angeboten. Ebenfalls werden Kinder mit Bildungspatenschaften unterstützt.