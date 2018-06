Kindergarten-Befreiung ist Auftakt zur Fasnet

Die Fasnet hat in Durchhausen einen hohen Stellenwert. Dementsprechend rund geht es ab dem 8. Februar in der Gemeinde. Ebenfalls in Durchhausen feiern die Talheimer Narren.

Der Kindergarten wird am Schmotzigen Dunschtig von den Lupfenhansele befreit und auch der Fanfarenzug spielt für die kleinen Hemdglonker am 8. Februar morgens auf. Danach gibt’s einen Kinder-Hemdglonkerumzug durch das Dorf. Um 18 Uhr startet der Hemdglonkerumzug für die „großen“ Hemdglonker, und nach dem Narrenbaumsetzen wird der Gemeinderat samt Schultes Simon Axt seines Amtes enthoben, und das „Grobgünstige Narrengericht“ wird sein Urteil in der Narrhalla fällen. Danach folgt der große Hemdglonkerball für die ganze Familie bis in die frühen Morgenstunden.

Fasnetfreitag ist kein klassischer Fasnet-Termin in Durchhausen. Dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge findet der Bunte Abend der „Lupfen Goaschder“ aus Talheim am Freitag, 9. Februar, auf der Nordseite des Lupfens statt. In Talheim wird die Festhalle erneuert, und so freut sich Zunftmeister Hans-Joachim Micks auf viele Gäste in Durchhausen. Die Zusammenarbeit funktioniere wunderbar, sagt er: „Die Durchhausener sind sehr zuvorkommend.“ Die Hallenübergabe von Donnerstag auf Freitag sei im vergangenen Jahr schnell und reibungslos verlaufen – fast schon könne man es schade finden, dass die Lupfen Goaschder 2019 die neue Festhalle der eigenen Gemeinde nutzen können, scherzt der Zunftmeister: „Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir wieder in Talheim feiern können.“

Am Samstag, 10. Februar, gibt es den Fasnethausball im Sportheim. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Rosenmontag, 12. Februar, steht ganz im Zeichen des Narrensamens. Die Kinderfasnet in der Gemeindehalle beginnt um 14 Uhr, bewirtet von der Jugendfeuerwehr Durchhausen. „Alle Kinder sind sehr motiviert und wir proben bereits seit mehreren Wochen“, so Gertrud Schlecht, Gemeinderätin, über die Vorbereitungen zur Kinderfasnet.

Mit dem klassischen Höhepunkt endet in Durchhausen am Fasnetdienstag die Durchhauser Fasnet. Um 10 Uhr hat die Narrenzunft zum Zunftmeisterempfang eingeladen. Die Politprominenz aus der näheren und weiteren Umgebung gibt sich hierbei die Klinke in die Hand. Um 14 Uhr, sobald der Postbus durch ist, startet der große Umzug mit knapp 30 Gruppen durch das Dorf.

Angeführt von der Scheckengarde mit dem Fanfarenzug Durchhausen laufen fast 300 Hästräger und Musiker mit, den Abschluss bildet die Durchhauser Narrenzunft als Ausrichter. Danach gibt es Narrentreiben im ganzen Ort, in der Gemeindehalle, im Gesangvereinsraum, am Stand des Fanfarenzuges, im Jugendraum, am Stand der Aktiven des Sportvereins, im Sportheim und im „Stehle“. (utz)