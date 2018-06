Viele kleine und große Feuerwehrleute werden sich am kommenden Samstag, den 26. September, in Durchhausen ein Stelldichein geben: In der Schönbachgemeinde findet der große Kreisjugend-Wanderpokal statt.

Über 300 Teilnehmer aus den Jugend- und Kindergruppen aller Feuerwehren im Landkreis Tuttlingen treten bei spannenden und spaßigen Wettkampfstationen gegeneinander an.

Welche Disziplinen dabei für die Kinder und Jugendlichen im Einzelnen zu absolvieren sein werden, möchten Nico Poier und Andreas Bayer aus dem vielköpfigen Organisationsteam natürlich noch nicht bis ins letzte Detail verraten, nur so viel sei gesagt: Die Teilnehmer werden an zehn verschiedenen Stationen in und um ganz Durchhausen sowohl klassische Löschübungen, als auch Schätzfragen und „exotische Aufgaben“ zu lösen haben. „Es geht sehr viel um Geschicklichkeit und Spaß“, sagt Poier.

Die Organisation des Wanderpokals und die Konzeption der einzelnen Wettkampfspiele übernimmt jedes Jahr eine andere Feuerwehr des Landkreises. „Da die Durchhauser Jugendfeuerwehr dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, haben wir uns entschlossen, den alljährlichen Kreispokal in Durchhausen zu veranstalten“, so Nico Poier und Andreas Bayer.

Die Jugendfeuerwehr Durchhausen wurde 1995 auf Betreiben von Dietmar Utz gegründet; derzeit sind bei ihr 15 Jugendliche aktiv, die von Tobias Kohler, Adrian Schorpp, Alexander Stehle und Moritz Grimm betreut werden.

Die Wettkämpfe des Kreispokals finden am Samstag, 26. September, von 9 bis 16.30 Uhr rund um Durchhausen statt. Haupttreffpunkt ist die Gemeindehalle, in der auch das Mittagsessen stattfindet. (tobe)