„Handy ist kein Ersatz für Naturerlebnis“

Der Heuberg-Baar-Gau des Schwäbischen Albvereins hat bei seiner jährlichen Herbsttagung über das Thema Schulwandern diskutiert. Zudem wurde darüber abgestimmt, ob der Gau im Jahr 2017 das angedachte Landesfest ausrichten soll oder nicht.

Heinz Frey aus Durchhausen setzte sich vehement für das Schulwandern ein. „Das Handy ist in keinem Fall Ersatz für ein Naturerlebnis zu Fuß. Der Schwäbische Albverein ist gefragt, bei Wandertagen nicht nur mit Worten, sondern mit Rat und Tat Hilfe zu leisten“, so Frey. Bei der zu später Stunde erfolgten Meinungsbildung für oder gegen ein Landesfest im Gau ergab sich eine satte Mehrheit für dessen Ausrichtung.

Der Gauvorsitzende Klaus Butschle (Trossingen) hatte zuvor Vorstände, Fachwarte und Vorsitzende der insgesamt 36 Ortsgruppen zu der Tagung begrüßt. Gastgeber war diesmal die Ortsgruppe Obernheim mit ihrem Vorsitzenden Werner Moser. Und vielleicht war die Randlage von Obernheim im Zollern-Alb-Kreis auch ein Grund dafür, dass die Beteiligung gegenüber früheren Sitzungen geringer ausfiel. Alle Anwesenden waren sich jedoch einig, die Herbsttagung auch künftig, trotz teilweiser Anfahrtszeiten von mehr als einer Stunde, abwechselnd in den verschiedenen Albvereinshütten im Heuberg-Baar-Gau auszurichten. In seinen Ausführungen hob Butschle die anhaltend gute Beteiligung bei allen Veranstaltungen und Wanderungen hervor. Wichtig war auch ihm eine Intensivierung des Schulwanderns. Zudem stehe die vom Hauptverein neu eingerichtete Internetseite nun allen Ortsgruppen und dem Gau zur Selbstdarstellung zur Verfügung, betonte der Vorsitzende.

Rechner Walter Lang (Tuttlingen) legte Rechenschaft über die bisherigen Ausgaben ab. Zudem bat er alle Anwesenden, durchgeführte Veranstaltungen bis Ende November abzurechnen.

Den Reigen der Fachwarte eröffnete Ulrich Schlichthärle (Villingen-Schwenningen), zuständig für das Wandern, mit einem Ausblick auf das Jahr 2015. „Die Gaulehrwanderung ist in die Umgebung von Geisingen geplant. Bedingt durch die gute Beteiligung bei den Ringzugwanderungen finden diese in 2015 auch in den Wintermonaten statt. Leider muss man ab dem kommenden Jahr auf das nun zehn Jahre durchgeführte mehrtägige Pilgern mit Bruder Jakobus von der Erzabtei Beuron verzichten“, fasste Schlichthärle die wichtigsten Punkte zusammen.

Hermann Hipp (Kolbingen) als Wegewart Ost bat darum, nach Einführung des neuen Wegeleitsystems die noch vorhandenen alten Wegweiser abzumontieren. Dies sei auch der Wunsch von Dietrich Zimmermann (Spaichingen), dem Wegewart West, der bei der Sitzung fehlte.

Naturschutzwartin Süd, Renate Market (Trossingen), lud alle Naturschutzwarte des Gaus für 11. Juli 2015 in die Lau-Hütte der Ortsgruppe Reichenbach ein. Der Naturschutzwart Ost, Siegried Harr (Rottweil), sprach von bereits angemeldeten 20 Lehrwanderungen und mehreren Vorträgen in 2015. Derzeit sei er an der Herausgabe eines Buchs über das Gewässersystem der badischen und württembergischen Eschach.

Nachfolger für Vertrauensmann Manfred Weber gesucht

Jugendwart Fritz Hensler von der Ortsgruppe Neuhausen ob Eck war besonders angetan von der Zusammenarbeit der Familiengruppen im Bezirk Donau. Familienwart Stefan Löffler vom Bezirk Neckar wusste ebenfalls nur Positives zu berichten. Auch 2015 werden wieder speziell für Familien interessante Veranstaltungen und Wanderungen angeboten. Dem Bezirk Heuberg fehlt mit dem Ausscheiden von Vertrauensmann Manfred Weber (Gosheim) derzeit allerdings eine Integrationsfigur. Bei einem Treffen aller Familienwarte auf dem Heuberg wird nun versucht, einen Nachfolger oder Nachfolgerin zu finden.

Kulturwart Winfried Hecht (Rottweil), der nicht da war, ließ von Klaus Butschle mitteilen, dass er gern im kommenden Jahr für Führungen und Vorträge in den Ortsgruppen zur Verfügung steht.

Volkstanzwartin Ulrike Heinecke (Tuttlingen) berichtete von zunehmenden Schwierigkeiten bei den monatlichen Tanzabenden in Tuttlingen. Grund sei die Hallenmiete.