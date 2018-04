Durchwachsener Start für Durchhausener Radler

So einen Saisonstart hat es für die Durchhausener Radler schon lange nicht mehr gegeben. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen starteten am Dienstag die Erwachsenen-Gruppen des Radfahrvereins in die Saison 2018. Der Saisonstart der „MTB-Kinder“ fiel dagegen fast ins Wasser. Kurz vor dem Start regnete es in Strömen.

Aber für die zwei kleinen, aber feinen Radgruppen gilt: Gefahren wird immer, außer bei Gewitter. Die fortgeschrittenen Kinder fuhren ihre Startrunde Richtung Seitingen, während die Anfänger rund um Durchhausen eine Runde drehten.