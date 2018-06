Durchhauser Rat legt Kinderbetreuungsgebühren fest

Der Gemeinderat Durchhausen hat in seiner jüngsten Sitzung die Kindergarten-Elternbeiträge festgesetzt. Dabei stimmte das Gremium den Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zu.

Diese betragen im Regelkindergarten ab dem Kindergartenjahr 2015/16 für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind 100 Euro, für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern 76 Euro, für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern 50 Euro und für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern 16 Euro. Die Beitragssätze für die Kinderkrippe waren bisher deutlich gegenüber den Empfehlungen ermäßigt. Nun wird auf diese ermäßigten Beiträge eine Erhöhung von drei Prozent gerechnet, sodass der Elternbeitrag für ein Kind aus einer Familie in der Kinderkrippe nun 206 Euro beträgt, bei zwei Kindern 154 Euro, bei drei Kindern 93Euro und bei vier 31 Euro im Monat. Bei der Ganztagsbetreuung wird wie bisher ein Zuschlag von 25 Prozent auf den jeweiligen Regelbeitrag festgesetzt.

Gasleitung sorgt für Ärger

Bürgermeister Erwin Link informierte die Gemeinderäte zudem über den Fortschritt der Baumaßnahme im Gebiet „Breitwiesen“. Die Baumaßnahmen gingen planmäßig voran, so Link. Es sei nach wie vor angestrebt, die Bauarbeiten vor Beginn der Sommerferien abzuschließen. Verärgert zeigten sich die Gemeinderäte, dass die Firma Tyczka Gas, die im ersten Bauabschnitt eine Gasleitung verlegt hatte, es nun ablehnt, im zweiten Bauabschnitt ebenfalls eine Gasversorgung aufzubauen und dies mit sehr fadenscheinigen Gründen. Dem Gemeinderat wäre aber an der Möglichkeit einer Gasversorgung auch im zweiten Bauabschnitt von „Breitwiesen“ gelegen. Der Bürgermeister wurde deshalb beauftragt, nochmals mit Tyczka Gas zu verhandeln, damit die Firma ihre Entscheidung überdenke. Es wurde aber auch mit den Stadtwerken Trossingen Kontakt aufgenommen, ob eine Gasversorgung auch durch die Stadtwerke Trossingen möglich wäre. Grundsätzlich kam von dort die Auskunft, dass dies möglich sei, weil Erdgas bereits bis zum Interkommunalen Gewerbegebiet „Neuen“ verlegt ist. Eine Leitungsverlegung bis Durchhausen würde jedoch einen Aufwand von rund 800 000 Euro bedeuten, zu dem die Gemeinde Durchhauen dann einen entsprechenden Baukostenzuschuss zu leisten hätte. Da die Zeit aber für eine Lösung in „Breitwiesen“ drängt, hofft der Gemeinderat, dass Tyczka Gas doch noch zur Einsicht gelangt und die bereits vorhandene Gasversorgung auch im zweiten beziehungsweise später auch im dritten Bauabschnitt in „Breitwiesen“ ausbaut.

Die Bauplatzpreise im ersten Bauabschnitt von „Breitwiesen“ haben für einen voll erschlossenen Bauplatz bisher 85 Euro pro Quadratmeter für Einheimische und 90Euro pro Quadratmeter für Auswärtige betragen. Dem Gemeinderat lag nun eine Kalkulation zur Festsetzung der Bauplatzpreise für den zweiten Bauabschnitt vor, die in nicht öffentlicher Sitzung bereits vorberaten wurde. Um eine Kostendeckung zu erreichen muss demnach ein Bauplatzpreis von mindestens 97,57 Euro pro Quadratmeter festgesetzt werden. Die Verwaltung schlug vor, den Bauplatzpreis für Einheimische auf 100 Euro pro Quadratmeter festzusetzen und für auswärtige Interessenten auf 110Euro pro Quadratmeter. In der Diskussion wurde klargestellt, dass es immer ein Ziel der Gemeinde Durchhausen war, kostengünstiges Bauland für Einheimische zur Verfügung zu stellen, dass aber nicht ein Wachstum um jeden Preis angestrebt werden soll. Im Durchschnitt hat die Gemeinde in den vergangenen zwölf Jahren drei bis vier Bauplätze jährlich verkauft. Für den zweiten Bauabschnitt „Breitwiesen“ liegen bereits acht Reservierungen für die 20 erschlossenen Plätze vor. In einem dritten Bauabschnitt können nochmals 25Plätze erschlossen werden. Diese insgesamt 45 Bauplätze sollen die Nachfrage für die nächsten etwa 15Jahre befriedigen. Aus der Mitte des Gemeinderats kam ein Vorschlag, den Bauplatzpreis für Einheimische auf 105 Euro pro Quadratmeter festzusetzen. In der Abstimmung wurde jedoch der Verwaltungsvorschlag mit 100Euro pro Quadratmeter bestätigt. Für Auswärtige wird der Bauplatzpreis nach Abstimmung im Gemeinderat zukünftig 115 Euro pro Quadratmeter betragen.