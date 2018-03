Durchhauser Chor sucht Projektsänger

Der gemischte Chor in Durchhausen sucht Projektsänger für sein Konzert am 27. Oktober in der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“, Männerstimmen werden bevorzugt. Aber auch Frauen können mitmachen und zwar möglichst jetzt schon. Probe ist immer dienstags, von 19.30 bis 21 Uhr im alten Schulhaus in Durchhausen. Unsere Mitarbeiterin Andrea Utz hat sich mit der Chorleiterin Charlotte Schäfer über die Suche nach Projektsängern unterhalten.

Frau Schäfer, für Ihr Konzert im Oktober suchen Sie Projektsänger. Welche Qualifikation muss man mitbringen?

Es wäre von Vorteil, jedoch nicht Bedingung, wenn er oder sie schon einmal im Chor gesungen hätte. Ansonsten sollte Freude am Singen vorhanden sein.

Warum suchen Sie für Ihr Konzert Projektsänger und warum werden Männer bevorzugt?

Da wir durch Wegzug, Krankheiten, Todesfall und so weiter einige gute Stimmen verloren haben, möchten wir durch Sänger und Sängerinnen auf Zeit, das Chorvolumen für das Konzert, aber natürlich gerne auch darüber hinaus, ergänzen. Bei den Männerstimmen wären Neuzugänge besonders wichtig, da diese im Moment gegen die Frauen unterbesetzt sind.

In der Vergangenheit hatten Sie schon mehrmals Projektsänger. Wie waren Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem „ aktiv Singen auf Zeit“?

Meine bisherigen Erfahrungen mit Projektsängern waren sehr positiv. Wir profitierten voneinander und hatten viel Freude und Spaß miteinander. Deshalb freuen wir uns sehr, wenn sich Singbegeisterte dem Chor anschließen möchten.

Welche Lieder werden am Konzert zu hören sein?

Das Konzert wird wieder in der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ stattfinden, aber kein Kirchenkonzert sein. Es werden getragene Stücke, aber auch Evergreens und Schlager zu hören sein, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte.