Durchhausen rüstet sich für Hemdglonkerball

Durchhausen (anut) - Der „Schmotzige“ kann kommen: Am Samstag hat die Sportvereinigung Durchhausen die Halle für den Hemdglonkerball am Donnerstag, 12.Februar, hergerichtet. Dem großen Ereignis steht somit nichts mehr im Weg.

Unter der Regie von Robby Birk wurden diverse „Tankstationen“ in der Halle aufgebaut und geschmückt. Es werden wieder überraschende und saisonale Mix-Getränke für Klein und Groß, Bier und nichtalkoholische Gaumenkitzler angeboten. DJ Billy wird kultige Hits auflegen und für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgen.

Alte Freunde treffen, neue Leute kennenlernen, gemeinsam Spaß haben und einen freudenreichen Hemdglonkerball feiern – dafür steht Durchhausen schon seit Jahren. Los geht es um 18 Uhr mit dem Hemdglonkerumzug. Die Lupfenhansele bilden mit dem Narrenbaum die Spitze des närrischen Lindwurms. Wichtig ist dabei, das richtige Krachmacherinstrument mitzubringen, um im Wettstreit um das lauteste Scheppern voll dabeizusein. Und natürlich dürfen auch die traditionellen Hemdglonkerrufe wie „Hoorig, hoorig, hoorig isch dia Katz, und wenn dia Katz nit hoorig isch, dann fängt sie keine Mäuse nit“ nicht fehlen.

Am Ende wird das eingespielte Team der Feuerwehr den Narrenbaum aufstellen. Sobald die Hexe auf die Hemdglonker herunterlacht ist es Zeit für die Narren, das Rathaus zu stürmen. Der Rat wird samt Bürgermeister am Strick durch die Kälte in die brodelnde Narrhalla geführt, wo das Narrengericht wartet. Narrenrichter Georg Walter hält zum 22.Mal das „44. Grobgünstige Narrengericht“ ab – letztmals mit Bürgermeister Erwin Link. Die Narren dürfen gespannt sein, was die Anklage für schwerwiegende Vergehen anprangert. Es soll auf jeden Fall einen überraschenden Ausgang geben. Nach dem Fassanstich erobert zuerst der Narrensamen die Tanzbühne, bevor die Hemdglonkerparty steigt. (anut)