Bewegungsspiele und Qiuz beim Seniorennachmittag

Bürgermeister Simon Axt hat rund 120 Senioren zum Seniorennachmittag begrüßt. Er hielt eine kurze Ansprache, in welcher er insbesondere auf die Aktivitäten des Vereins „Wir für Sie“ einging.

Etwas mehr als ein Jahr gebe es die Nachbarschaftshilfe, die in Durchhausen gut angenommen werde. Dieses Jahr seien schon 80 Stunden von sieben Helfern in der Gemeinde geleistet worden. Axt lobte Einsatzleiterin Sandra Frick-Fricker für ihren Einsatz. Weiter appellierte er, nach der Schließung der Kreissparkassen Filiale die Sprechstunde am Dienstagmorgen zu nutzen.

Das Akkordeon-Ensemble unterhielt die Senioren mit bekannten Weisen. Die Mädchen und Jungen vom Kinderturnen erzählten in Reimform, was sie beim Turnen alles erleben, sangen ein Lied und tanzten. Danach waren die Senioren gefordert. Oliver Utz, stellvertretender Vorsitzender der SVD, hatte ein Frage- und Bewegungspiel vorbereitet.