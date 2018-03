60 Runden durch Durchhausen

Die Gemeinde Durchhausen und die örtlichen Vereine haben gemeinsam den Veranstaltungskalender für das laufende Jahr festgelegt (wir berichteten). Der Veranstaltungsreigen ist nicht nur kulturell gespickt – es gibt auch mehrere sportliche Highlights im Jahr 2018 in Durchhausen.

Am 22. April wird das Radrennen „Kriterium“ ausgetragen. Der Radfahrverein Durchhausen ist Gastgeber dieser überregionalen Veranstaltung. Ausrichter ist der Radsportbezirk Schwarzwald-Zollern. Das Radrennen ist die dritte Etappe des Interstuhl-Cups. Dabei werden bei den Rennen der höchsten und schnellsten Klassen 60 Runden in Durchhausen gefahren, das sind 81 Kilometer. In den vergangenen Jahren richtete der Radfahrverein Durchhausen während des Renntags auch ein Anfängerrennen aus, bei dem die Kleinsten schon mal Rennatmosphäre schnuppern konnten. 2016 war die jüngste Teilnehmerin mit gerade mal zweieinhalb Jahren auf ihrem Laufrad dabei.

U17-Turnier im Juni

Traditionell am letzten Wochenende im Juni vom 29. Juni bis 1. Juli findet das 45. Internationale U17-Turnier auf dem Sportgelände unter dem Lupfen statt. Hier werden wieder mehr als 20 Gastmannschaften erwartet und alles dreht sich um den Ball. Sicher wird es den Verantwortlichen des SV Durchhausen auch dieses Jahr wieder gelingen, ein interessantes und stark besetztes Teilnehmerfeld zusammenzustellen. Durch viele überregionale und auch Mannschaften aus dem Ausland hat das Turnier internationale Beteiligung. Beim letzten Turnier 2017 konnte sich im Endspiel der FC 08 Villingen I gegen TSF Ditzingen nach Strafstoßschießen durchsetzen.

Auch vom 17. bis 21. Juli wird in Durchhausen Fußball gespielt, dann wird das Baarpokal-Turnier dieses Jahr in Durchhausen ausgetragen. Insgesamt sechs Mannschaften aus der Baar nehmen an diesem traditionellen Fußballturnier teil. Neben vier Vereinen aus dem württembergischen Fußballbezirk Schwarzwald sind auch zwei Klubs aus Südbaden dabei. Mit dem AH-Turnier, das am Samstag ausgetragen wird, endet die Fußballwoche für die Baar-Vereine.