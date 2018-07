Drei Personen bei Unfall verletzt

Drei verletzte Personen und rund 23 000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 13.50 Uhr auf der Bundesstraße 462 auf Höhe Dunningen gefordert. Ein 64-jähriger Mercedesfahrer war in Fahrtrichtung Rottweil unterwegs und wollte an der Einfahrt Dunningen-Mitte nach links abbiegen. Hierbei übersah der 64-Jährige einen entgegenkommenden Renault einer 52-jährigen Frau. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich heftig zusammen. Die 52-jährige Renaultfahrerin musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden. Zwei weitere Mitfahrerinnen im Fahrzeug des Unfallverursachers zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 15.50 Uhr für den Verkehr gesperrt.