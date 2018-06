Vereine feiern 60. Kreischützentag

Der 60. Kreisschützentag in der Dürbheimer Turn- und Festhalle hat mit einer Feierstunde begonnen. Es folgten Ehrungen und die Proklamation des Kreisschützenkönigs und des Kreisjugendkönigs.

Die Musikkapelle Dürbheim spielte unter der Leitung von Leo Mattes zum Auftakt und zum feierlichen Fahneneinmarsch. Oberschützenmeister Jochen Schöttle freute sich, dass der Schützenverein Dürbheim dank seiner acht Elektronischen Zieleinrichtungen nicht nur Gastgeber für das Kreiskönigsschießen war, sondern jetzt auch den 60. Kreisschützentag ausrichten könne.

Zum letzten Mal im Amt des Kreisschützenmeisters, freute sich Erik Balke, neben den Delegationen der 14 Mitgliedsvereinen Landesoberschützenmeisterin Hannelore Lange, Bezirksoberschützenmeister Heiner Oehme und vom Sportkreis Karl-Heinz Hügel sowie Bürgermeisterstellvertreter Anton Kelle begrüßen zu können.

Nach der Totenehrung versuchte Balke, den Schießsport ins rechte Licht zu rücken. Schießsport erforderte höchste Konzentration und Körperbeherrschung, so Balke. Der Schütze müsse seine Körperreaktionen sehr genau kennen. Der Körper sei ruhig und der Geist hoch konzentriert.

In seinen Grußworten stellte Anton Keller die Gemeinde Dürbheim mit ihrer Infrastruktur vor. Er verwies auf die lange Tradition des Schützenwesens bis ins Mittelalter mit dem damaligen Schutzcharakter für die Bürger. Heute seien die Schützen im Verein Sportler, die einer Sportart nachgehen, die Konzentration, Ausdauer und ein gutes Auge benötige. Und doch sei das Schützenwesen von einem gewissen Umbruch in der öffentlichen Betrachtung und Wahrnehmung betroffen. Keller wünschte, dass auch weiterhin der Schießsport in einer mitgliederstarken Vereinsfamilie im Württembergischen Landessportbund ohne Restriktionen ausgeübt werden könne.

Landesoberschützenmeisterin Hannelore Lange stellte in ihren Ausführungen fest, dass ihr Weg im Schützenwesen im Schützenkreis Tuttlingen 1991 begonnen habe. Als erste Frau wurde sie 1999 zur Kreisoberschützenmeisterin und dann 2009 als erste Frau zur Landesoberschützenmeisterin gewählt. „Und seit letzter Woche kann ich als Vizepräsidentin im Deutschen Schützenbund die Interessen der Schützen vertreten“, sagte sie. Doch heute gehe es um den Schützenkreis Tuttlingen. Sie richtete den Appell an die Anwesenden, sich bei der Delegiertentagung zur Mitarbeit im Kreis zur Verfügung zu stellen, damit der Schützenkreis auch nach 50 Jahren fortbestehen könne. Ihr zweites Anliegen war, auf die sichere Aufbewahrung der Sportgeräte hinzuweisen. Grüße des Bezirks

Noch ganz unter den Eindrücken des Deutschen Schützentags in Potsdam stehend, überbrachte Bundesoberschützenmeister Heiner Oehme die Grüße des Bezirks Schwarzwald-Hohenzollern.

Er gab die Ergebnisse der Wahlen für den Deutschen Schützenbund bekannt und gratulierte Hannelore Lange zur Aufgabe der Vizepräsidentin.

Auch Karl-Heinz Hügel vom Sportkreis weiß um die Probleme der Schützen in punkto Waffen und Anlagen. Er freue sich, dass der Sportbund finanziell auch den Schützen unter die Arme greifen könne und wünschte weiterhin viel Erfolg.

Der Höhepunkt des Kreisschützentages bildete dann die Proklamation des Kreisschützenkönigs und der –Ritter. Unter 49 Schützen erschoss sich Harald Müller, SV Mühlheim, die Königswürde. Ihm zur Seite stehen als erster Ritter Karl Welte, SV Mühlheim, zweiter Ritter Klaus Storz, SGi Denkingen, und als dritter Ritter Helmut Numberger, SGi Denkingen.

Kreisjugendleiter Joachim Opitz nahm die Proklamation des Kreisjugendkönigs mit Ritter vor. Kreisjugendkönigin wurde Natascha Plaumann, SV Aixheim. Jessica Forker, Si Denkingen, ist erste Rittersfrau, Hendrik Villing, SV Böttingen, zweiter Ritter und Manuel Simon, SGi Denkingen, dritter Ritter.