Treffen ehemaliger Ringer

Die Vereinigung ehemaliger Ringer und Funktionäre der Arbeitsgemeinschaft Schwarzwald-Alb-Bodensee (ARGE-SAB) versammelt sich am Samstag, 21. April, zum 58. Jahrestreffen. Ausrichter ist der SV Dürbheim ab 14.30 Uhr in der Sporthalle Dürbheim. Nach 2012 ist die Ringerabteilung des Sportvereins Dürbheim zum zweiten Mal Gastgeber des Treffens. Alle über 75-Jährige erhalten ein Geschenk. Da die Vereinigung, die 1961 in Sulgen gegründet wurde, jährlich mehrere Todesfälle zu beklagen hat, wird vor allem an jüngere Sportkameraden ab 40 Jahre appelliert, die Treffen zu besuchen.