SG verliert gegen Schwenningen 0:6

Das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A 2 zwischen der SG Dürbheim/Mahlstetten und der FSV Schwenningen endete am Fronleichnamstag mit einem 6:0-Sieg der Gäste aus der Doppelstadt. Damit haben die Grün-Weißen den zweiten Platz in der aktuellen Tabelle wieder übernommen und den FC Frittlingen mit einem Zähler Rückstand auf den dritten Platz verdrängt.

SG Dürbheim/Mahlstetten – FSV Schwenningen 0:6 (0:5). - Tore: 0:1 (16. Minute) Michail Tsamourlidis, 0:2 (17.) Stefan Aleksic, 0:3 (30.) Stefan Marijanovic, 0:4 (32.) Hüseyin Yüreklem, 0:5 (41.) Lucian-Ionut Cornea, 0:6 (87.) Kujtim Nimani. - Schiedsrichter: Dietbert Spadinger (Rottweil-Altstadt). - Zuschauer: 120. Die Gäste aus dem Schwenninger Moos traten mit einer starken Mannschaft in Dürbheim an und ließen dem abstiegsbedrohten Gastgeber keine Chance. Schon nach einer halben Stunde lagen die Platzherren mit 0:3 zurück. Nach zehn Spielminuten hatten die Gastgeber nach einer umstrittenen Situation im Strafraum Strafstoß gefordert. Dann legten die Gäste mit einem Doppelschlag in der Anfangsviertelstunde den Grundstein zum Auswärtssieg. Die SG kam im zweiten Abschnitt zwar etwas besser in die Partie, aber recht gefährlich kreuzten sie nur selten vor dem Schwenninger Tor auf.

Das Restprogramm beschert der abstiegsgefährdeten SG Sürbheim/Mahlstetten noch das Auswärtsspiel beim SV Wurmlingen und zum Rundenabschluss die Heimpartie gegen den TV Wehingen. (ly)