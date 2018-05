SG Dü/Ma und die FSV Schwenningen brauchen drei Punkte

In der Fußball-Kreisliga A 2 findet am Fronleichnamstag in Dürbheim um 15 Uhr das Nachholspiel gegen die FSV Schwenningen statt. Die Partie war vor zwei Wochen nach einem Todesfall in den Reihen des SV Dürbheim abgesetzt worden.

Die Partie hat für beide Teams große Bedeutung. Für den Gast geht es um die Vizemeisterschaft mit Relegation zur Bezirksliga und für die Gastgeber um den Klassenerhalt. Gewinnt die FSV Schwenningen, die als Favorit gilt die Begegnung, dann rücken die Grün-Weißen wieder auf den zweiten Platz und verdrängen den FC Frittlingen mit einem Zähler Vorsprung. Bei einem SG-Sieg würden die Gastgeber zwar auf dem Relegationsplatz bleiben, hätten dann aber nur noch einen Punkt Rückstand auf den Tabellenzwölften TV Wehingen, der am letzten Spieltag noch bei der SG antreten muss.