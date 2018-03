Kiekbusch führt weiter den Fußballbezirk

Marcus Kiekbusch wird den Fußballbezirk Schwarzwald auch in den kommenden drei Jahren als Vorsitzender führen. Beim Bezirkstag in der Dürbheimer Festhalle wurde Kiekbusch für eine weitere Amtsperiode in seinem Amt einstimmig wiedergewählt.

Insgesamt waren von 79 Vereinen im Bezirk Schwarzwald Vertreter von 58 Vereinen beim Bezirkstag dabei. Kiekbusch monierte die Zahl von 21 fehlenden Vereinen, die es zudem nicht einmal für nötig hielten, sich im Vorfeld des Bezirkstages zu entschuldigen. „Ich persönlich werte dies als Gegenstimmen gegen mich“, sagte Kiekbusch.

Der Bezirksvorsitzende stellte dann auch seine Mitarbeiter im Ausschuss für die kommenden drei Jahre beim Bezirkstag vor. Für den scheidenden Bezirksspielleiter Stephen Probst steht künftig (wie schon beim Infoabend des Bezirks im Februar in Wellendingen vermeldet) Matthias Harzer (Seedorf) zur Verfügung. Als Bezirksjugendleiterin fungiert weiterhin Monika Alt aus Rottweil (bei der Jugendleiter-Hauptversammlung im Februar in Irndorf gewählt), als Schiedsrichter-Obmann fungiert weiterhin Nenad Popovic (Trossingen), als Sportrichter Jürgen Kopp (Hardt), als Bezirkskassierer Manfred Schwanzer (Oberndorf) und als Beisitzer stehen Willi Herzog (Schramberg-Sulgen), Georg Müller (Dunningen), Thomas Hauser (Schwenningen), Markus Peiker (Zimmern) und Axel Pasedag (Trossingen) zur Verfügung.

Danach wurden noch die Delegierten zum Verbandstag am 12. Mai in Sindelfingen gewählt. Dies sind als Vertreter vom Bezirk Marcus Kiekbusch (Vorsitzender), Matthias Harzer (Bezirksspielleiter), Monika Alt (Bezirksjugendleiterin), Jürgen Kopp (Vorsitzender Sportgericht), Axel Pasedag (Frauenbeauftragter), Nenad Popovic (Bezirks-Schiedsrichter-Obmann) und Georg Müller (Beauftragter für Bildung). Von den Vereinen wurden als Vertreter gewählt: Fabian Banholzer (VfB Bösingen, für die Landesliga), Kenan Öztürk (FV Fatihspor Spaichingen, für die Bezirksliga), Thomas Hauser (FV Locherhof, für die Kreisliga A), Daniel Dreher (SV Durchhausen, für die Kreisliga B), Ralf Schobel (FC Göllsdorf, für die Kreisliga C) und Thomas Ebbrecht (SpVgg Aldingen, für die Jugend). Als Ersatz-Delegierte stehen Willi Herzog und Thomas Hauser vom Bezirk zur Verfügung. Am 26. April findet für alle gewählten Delegierten eine Besprechung im Sportheim des SV Seedorf statt.