Die Bauarbeiten in der Dürbheimer Weberstraße haben am Mittwoch begonnen. Damit die Kanäle saniert und die Straße inklusive Schikanen, Randsteinen und Beleuchtung komplett neu aufgebaut werden kann, ist die Weberstraße voll gesperrt. Die Bauarbeiten dauern bis Ende des Jahres an. Eine Umleitung ist eingerichtet.