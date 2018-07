David Stumpe belegt in Posen Platz fünf

Einen großen Erfolg hat der Dürbheimer Ringer David Stumpe bei seinem ersten internationalen Einsatz für den Deutschen Ringerbund gefeiert. Im polnischen Posen belegte er bei einem hochkarätigen Turnier, das gleichzeitig für alle europäischen Ringer als Qualifikation zur Jugendolympialde 2011 in Shanghai diente, den fünften Platz.

Mit dem hervorragenden fünften Platz unter 25 Teilnehmern feierte der ehemalige Mühlheimer im Dürbheimer Trikot einen weiteren Erfolg seiner noch jungen Karriere und zeigte bei seinen insgesamt fünf Kämpfen eine brilliante Kampfmoral. In der ersten Runde besiegte er seinen Kontrahenten Hajimurad Chopsiyev aus Aserbaidschan in zwei Runden mit 1:0/2:1. In der zweiten Runde musste David Stumpe die Überlegenheit seines russischen Kontrahenten Ruslan Adzhigov anerkennen und unterlag 0:1/0:6.

In der anschließenden Hoffnungsrunde erreichte er nochmals zwei Siege gegen Dzimtry Volkau (Weißrussland) mit 1:0/2:1 sowie Samba Diong (Frankreich) mit 2:0/2:0, die ihm den Kampf um Platz drei einbrachten. Hier hatte er es mit dem polnischen Lokalmatadoren Szymon Roszkowski zu tun, dem er sich nach großem Kampf mit 0:1/1:2 Punkten geschlagen geben musste. Somit landete David Stumpe auf dem guten fünften Platz und feierte somit eine gelungene Premiere im DRB-Nationaltrikot. (pk)