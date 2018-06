Das Fairplay steht im Vordergrund

Der Bürgermeister-Wahlkampf in Dürbheim ist geprägt von einer sachlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Kandidaten Andreas Häse und Patrick Allweiler. Das wurde beim Wahlstammtisch des Heuberger Boten am Dienstagabend im Gasthaus „Rose“ deutlich: Unaufgeregt gaben sich der Amtsverweser im Dürbheimer Rathaus und der Hauptamtsleiter in Emmingen-Liptingen bei der Beantwortung der Fragen von Redakteurin Regina Braungart. „Wir haben zwei gute Kandidaten“, befand ein Zuhörer, ein anderer: „Egal, wer gewinnt – es geht mit Dürbheim bergauf.“

Der bewusst faire Stil beider Bewerber für die Wahl am Sonntag, 13. Juli, sei „unser Beitrag, nicht neue Gräben aufzureißen in Dürbheim“, sagte Häse, der nach dem Rückzug von Bürgermeister Alfred Pradel seit einem halben Jahr die Geschäfte im Rathaus führt. „Wir wollen nicht streiten und uns in die Pfanne hauen, sondern fair miteinander umgehen“, betonte Allweiler.

Was für beide den Reiz ausmache am Bürgermeisteramt in Dürbheim, wollte Braungart wissen. Er habe sich den Ort bewusst ausgesucht, betonte Allweiler. „Mir war klar, dass ich in einer Gemeinde mit 1500 bis 2000 Einwohnern kandidieren wollte.“ Er wolle „gestalten und da sitzen, wo die Fäden einer Gemeinde zusammenlaufen“. Häse sagte, dass er als Kämmerer „fast 25 Jahre die Finanzen der Gemeinde beackert habe – dann ist eine emotionale Bindung gegeben“. Gleichwohl wolle er im Fall einer Wahl in Spaichingen wohnen bleiben, wo er eine Eigentumswohnung besitze. „Ich sehe keinen Nachteil darin.“ Allweiler versicherte, nach Dürbheim zu ziehen, falls er gewinne.

Bei den Sachthemen ging es vor rund einem Dutzend Interessierten, die rege mitdiskutierten, unter anderem um die Zukunft des Landmarkts. „Es wäre eine Katastrophe für Dürbheim, wenn der Markt kaputt ginge“ und es keine Einkaufsmöglichkeit mehr am Ort gäbe, befand Häse. Allerdings dürfe dieser „kein Fass ohne Boden sein“. Allweiler sagte, dass „der Markt, bevor man sich auf die Suche nach Alternativen macht, erhalten werden muss, solange es geht“. Wie aus der Runde zu vernehmen war, benötige der Landmarkt einen Jahresumsatz von 650 000 Euro, um schwarze Zahlen zu schreiben – es würde demnach reichen, wenn jeder Dürbheimer Haushalt monatlich für 100 Euro dort einkaufen würde.

Diskutiert wurde auch das Thema Gewerbeansiedlungen. Wie Regina Braungart sagte, liege der Gewerbesteueranteil in Dürbheim „deutlich unter dem Landesschnitt – da stimmt doch etwas mit der Struktur nicht: Wie wollen Sie das ändern?“ Häse nannte die Nähe zu Tuttlingen als „Weltzentrum der Medizintechnik“ als Chance. Er sah „die Möglichkeit, in Dürbheim Firmen zu gründen, die mit Tuttlinger Unternehmen kooperieren“. Eventuell könne „alle zwei bis drei Jahre“ eine Gewerbeschau organisiert werden, „das muss aber von den Betrieben getragen werden“. Allweiler sagte, dass es „im Endeffekt auch Glückssache ist, wenn ein Unternehmer sagt, dass er sich in Dürbheim ansiedeln will“. Zwecks einer möglichen Attraktivitätsteigerung der Gemeinde für Familien mit Kindern nannte er „eine Art Familienrabatt beim Kauf eines Bauplatzes“.

„Genug Trubel gehabt im Ort“

Dem Wahlstammtisch ferngeblieben war der dritte Bewerber, der Waiblinger Kaufmann Rüdiger Roger Widmann, der bereits zur Kandidatenvorstellung nicht erschienen war. Das Fazit der Runde zog ein Zuhörer: „Ich finde es gut, dass beide Herren einen fairen Wahlkampf führen – wir hatten in den letzten Jahren genug Trubel im Ort.“