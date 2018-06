19-Jähriger mit 1,24 Promille am Steuer

Mit einem vollbesetzten Auto und 1,24 Promille kam ein 19 Jahre alter Autofahrer am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr, von der Fahrbahn ab und schleuderte etwa 200 Meter weit. Der 19-Jährige fuhr zur frühen Stunde mit vier weiteren Begleitern auf der Landstraße von Dürbheim in Richtung Böttingen. Zu Beginn einer Linkskurve kam er bedingt durch die erhebliche Alkoholisierung und zu hohes Tempo nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er fast 50 Meter an der durch Natursteine befestigten Böschung entlang, wodurch die Ölwanne an dem Pkw auf- und der Motor aus der Halterung herausgerissen wurden. Trotzdem gelang es dem jungen Fahrer, den Pkw zurück auf die Fahrbahn zulenken, wo er kurz auf die Gegenfahrbahn schleuderte und dann endgültig nach rechts von der Straße abkam. Etwa 200 Meter weiter blieb der Pkw dann stark beschädigt neben der Fahrbahn zum Liegen. Auf dieser Strecke hatte der 19-Jährige mehrere Leitpfosten überfahren und geringen Flurschaden verursacht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 5000 Euro – verletzt wurde niemand. Der 19-Jährige verständigte im Weiteren die Polizei und räumte ein, betrunken gefahren zu sein. Ein Alkoholtest ergab 1,24 Promille, weshalb auf polizeiliche Anordnung eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des jungen Mannes wurde wegen des Vorwurfs der Straßenverkehrsgefährdung von den Beamten sichergestellt. Sein total beschädigtes Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Beseitigung der etwa 150 Meter langen Ölspur rückte die Feuerwehr Dürbheim an.