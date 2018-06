13. Motorradsegnungin Dürbheim wird ein Erfolg

Dürbheim (pm) - Bereits zum 13. Mal haben die Motorradfreunde Dürbheim ihre traditionelle Motorradsegnung auf die Beine gestellt. Waren die letzten Segnungen durch Terminverschiebungen und zum Teil auch durch schlechtes Wetter gekennzeichnet, war diesmal alles Bestens.

Bestes Bikerwetter zog eine Vielzahl von Motorradfahrern nach Dürbheim, die sich hier den Segen für die Saison 2012 geben ließen.

Gleich zu Beginn zerstreute Diakon Dr. Paulos die Sorgen der Biker, die Motorradsegnung könne es in Zukunft nicht mehr geben. Aufgekommen war diese Befürchtung durch Paulus beruflichen Wechsel von der Kirchengemeinde Dürbheim in die Seelsorge. Auch in Zukunft stelle sich Paulus gerne für die Segnung zur Verfügung, sofern die Motorradfreunde ihn nett fragten.

Musikalisch untermalt wurde die diesjährige Segnung durch Anja und Wolle von der Band BoozeUp, die mit einer Mischung aus Rock- und Popballaden sowie Kirchenliedern während und auch nach der Segnung unterhielt.

Die Motorradfreunde Dürbheim hatten wie in der Vergangenheit die Bewirtung der Besucher fest im Griff, und so konnten sich diese unter anderem mit Kaffee und Kuchen für die Ausfahrt nach der Segnung stärken oder auch noch länger zu dem einen oder anderen Benzingespräch verweilen.