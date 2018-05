Diebstähle und Angriff auf Polizistin: 17-Jähriger aus Donaueschingen in Haft

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Donaueschingen, der in den zurückliegenden Wochen durch zahlreiche Delikte aufgefallen ist, befindet sich in Haft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Tuttlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der Jugendliche soll zahlreiche Rollerdiebstähle begangen und eine Polizeibeamtin angegriffen haben, die dabei nicht unerheblich verletzt worden ist.

Die Beamten kamen dem Beschuldigten nach intensiven Ermittlungen auf die Spur. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ das Amtsgericht Villingen Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen Jugendlichen.