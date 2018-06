Wunderlich steigt mit SV Denkingen in Landesliga auf

Der SV Denkingen hat den Aufstieg in die Fußball-Landesliga Südbaden geschafft. Der Vizemeister der Bezirksliga Bodensee setzte sich gegen den FC Hochemmingen, Vizemeister der Bezirksliga Schwarzwald, vor 950 Zuschauern im Rückspiel 3:0 durch. Das Hinspiel in Hochemmingen hatte der SVD 0:1 verloren.

Der Aufstieg für die Mannschaft von Trainer Helmut Wunderlich aus Worndorf, der im zweiten Jahr in Denkingen tätig ist, ist verdient. Seine Mannschaft hatte in der Schlussphase mehr zuzusetzen.

Nachdem der Hochemminger Torjäger in der dritten Minute die mögliche Gäste-Führung verpasst hatte, nahm der SV Denkingen das Spiel in die Hand. Alexander Seitz brachte die Linzgauer in der 19. Minute 1:0 in Führung. Tino Wagner traf nach 35 Minuten den Pfosten.

Nach der Pause ließ der Elan der Gastgeber nach, die Partie verflachte. Es dauerte bis zur 74. Minute, ehe sich die Wunderlich-Schützlinge wieder eine Chance erspielen konnten. Diese nutzte Wagner zum 2:0. Doch die Denkinger mussten bis in die Nachspielzeit zittern, ehe Jonatan Scheike mit dem 3:0 den Aufstieg perfekt machte. Nach zweijähriger Abwesenheit kehren die Denkinger somit in die Landesliga zurück.