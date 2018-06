„Wir müssen im Angriff präziser spielen“

In Denkingen bei Pfullendorf und Weilersbach bei Schwenningen fallen am Wochenende Entscheidungen über den Aufstieg in die Fußball-Landesliga Südbaden beziehungsweise die Bezirksliga Badischer Schwarzwald.

Aufstieg zur Landesliga Südbaden, Staffel 3: SV Denkingen – FC Hochemmingen (Sonntag, 15 Uhr, Hinspiel: 0.1). Mit einem kleinen Polster des knappen 1:0-Heimsieges reist der FC Hochemmingen nach Denkingen in den Linzgau: FCH-Trainer Mario Maus: „Wir sind uns bewusst, dass uns am Sonntag vor einer stattlichen Zuschauerkulisse alles abverlangt wird. Läuferisch müssen wir eine Topleistung abliefern. Denn der Gastgeber wird ein hohes Tempo anschlagen, um den Rückstand aus dem ersten Spiel noch zu seinen Gunsten umbiegen zu können.“ Trainer Maus kann personell auf den gleichen Kader wie im Hinspiel bauen.

Sein Kollege auf Denkinger Seite, Helmut Wunderlich aus Worndorf, weiß um die Schwere der Aufgabe, glaubt aber, das Spiel noch drehen zu können: „Es ist machbar. Wenn wir unser Potenzial abrufen, dann werden wir unsere Chancen bekommen. Allerdings müssen wir im Angriff präziser spielen.“ Mut macht dem Coach auch, dass seine Mannschaft im Hinspiel in den zweiten 45 Minuten besser war. Wegen der Europapokal-Arithmetik, dass bei Torgleichheit die auswärts erzielten Tore über den Sieg entscheiden, müssen die Denkinger nach dem 0:1 mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Bei einem 1:0 für Denkingen würde das Spiel verlängert und nach 120 Minuten im Elfmeterschießen entschieden.

Aufstieg zur Bezirksliga Badischer Schwarzwald: FC Weilersbach – SSC Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr, Hinspiel: 2:1). Wer schafft als drittes Team der Kreisliga A den Sprung ins Bezirksoberhaus? Der FC Weilersbach legte im ersten Spiel eine gute Basis mit dem 2:1-Auswärtserfolg dafür. Für den aus Tuttlingen kommenden Trainer Nunzio Pastore ist trotz des 2:1-Hinspielsieges und des Heimvorteils im zweiten Spiel in Sachen Aufstieg noch nichts entschieden. Pastore: „Sicherlich gehen wir mit einer guten Ausgangslage in das Spiel. Aber die Chancen stehen weiter bei 50 zu 50.“ Für Pastore heißt es deshalb, dass sein Team erneut selbstbewusst auftreten und alles geben muss, wenn es sich am Ende durchsetzen will. Pastore: „Wenn wir die Vorgaben erneut umsetzen können und auch unsere Chancen besser verwerten, dann ist für uns auch einiges möglich. Ich gehe aber von einem personell stärker besetzten Gegner aus. Es werden beim SSC wieder Spieler dazu kommen, die im Hinspiel noch gefehlt haben. Das wird uns unsere Aufgabe noch schwerer machen.“