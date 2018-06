SV Gosheim vor Quadruple-Gewinn

Seit 1960 gehört dieses Turnier zu den Fixpunkten im Terminkalender des Fußballbezirks Schwarzwald. Bereits zum 59. Mal werden am Wochenende beim FSV Denkingen die Turniere um den Lembergpokal ausgetragen. Vom heutigen Freitag bis Sonntag spielen Jugendmannschaften, Senioren und Aktive drei Tage lang um die begehrten Wanderpokale.

An dem traditionellen Wettbewerb nehmen der SV Gosheim, der SC Wellendingen, der FC Frittlingen, der VfR Wilflingen, die SpVgg Aldingen und der gastgebende FSV Denkingen teil. Der Auftakt ist heute um 17 Uhr mit den Bambinis und den F-Junioren der sechs Vereine, wobei bei den Bambinis der VfR Wilflingen keine Mannschaft stellen kann. Am Samstag ab 9 Uhr spielen die E- und D-Jugendlichen ihren Sieger aus.

Fortgesetzt wird das Turnier am Samstag um 12.30 Uhr mit den Spielen der Altherren-Teams. Dabei sind die sechs Mannschaften in zwei Gruppen eingeteilt. Die Spielzeit beträgt zweimal 15 Minuten. Die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Gruppen erreichen die Halbfinals. Das Endspiel wird gegen 17.45 Uhr ausgetragen. In der Gruppe A treffen der FC Frittlingen, die SpVgg Aldingen und der FSV Denkingen aufeinander. In der Gruppe B spielen der Pokalverteidiger VfR Wilflingen, der SV Gosheim und der SC Wellendingen.

Trainer sehen Turnier nicht als Standortbestimmung

Das Turnier der Aktiven startet am Sonntag um 10 Uhr. Dabei stellt sich die Frage: Kann der SV Gosheim dieses Turnier zum vierten Mal in Folge gewinnen und das „Quadruple“ feiern? Einer der Mitfavoriten auf den Turniersieg ist Gosheims Ligakonkurrent SC Wellendingen, der als Aufsteiger in der Bezirksliga eine überragende Saison spielte und auf dem siebten Platz die Spielzeit beendete. Ein Anwärter auf den Wanderpokal ist auch der FC Frittlingen, der in der Relegation zur Bezirksliga nur knapp gescheitert ist. Da das Turnier in der fußballlosen Zeit stattfindet – fast alle Teams steigen erst in zwei Wochen in die Vorbereitung ein – werten die meisten Trainer das Turnier nicht als Standort-Bestimmung für die kommende, sondern als vielleicht krönenden Abschluss der abgelaufenen Runde.

In der Gruppe A spielen die SpVgg Aldingen, der FC Frittlingen und der SC Wellendingen. In der Gruppe B stehen sich der VfR Wilflingen, der SV Gosheim und der FSV Denkingen gegenüber. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe ermitteln in den Halbfinalspielen ab 15 Uhr die Finalteilnehmer. Die Spielzeit bei den Aktiven beträgt zweimal 20 Minuten. Der finale Showdown steigt dann ab 17 Uhr, wenn die beiden Halbfinalsieger den Gewinner des 59. Lemberg-Pokalturniers ermitteln.