Musikkapelle Denkingen feiert Summernight-Hock

Der Summernight-Hock der Musikkapelle Denkingen zählt längst zum Jahresprogramm der Vereine. So war auch der elfte Hock wieder ein Erfolg für die Musiker, auch wenn das Wetter nicht so richtig mitspielte. Trocken blieb es zwar, doch wegen der Kälte wurde das Konzert von draußen nach drinnen in die warme Schulturnhalle verlegt. Einige hart gesottene Freiluftliebhaber blieben trotzdem im Schulhof sitzen und genossen den Sonnenuntergang. Das Jugendkooperationsorchester Denkingen-Frittlingen eröffnete unter Leitung von Andreas Lewedey den musikalischen Teil. In launigen Worten richtete der musikalische Leiter an die Gäste einen Gruß und wünschte einen lockeren Abend. Mit der Ouvertüre „Celebration and Song“ trafen die Jungmusiker den Nagel auf den Kopf. Gemäß des Textes „Lasst uns schöne Zeiten feiern, los, denn es findet eine Party statt, genau hier“ versetzten die jungen Musiker alle in beste Stimmung. Alle freuten sich, sangen mit und ließen es sich bei einem Hamburger, einer Roten oder einem Bier gutgehen. Mit „Promix of Hope“ ging es weiter im Programm. Als Abschluss spielte das Kooperationsorchester „Marches of John Williams“. Dieser Marschpart leitete über zum Summernight-Konzert der aktiven Musiker. Hier standen „Märsche und Polkas“ auf dem Programm. Die kamen bei den Besuchern sehr gut an. (al)