Motorradfreunde feiern

Am Karsamstag, 19.April, feiern die Motorradfreunde Denkingen ihr 30-jähriges Bestehen mit einer Party im Clubheim „Loch“. Beginn ist um 20 Uhr. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Zur Unterhaltung spielt die Band Böse Neffen. Zu hören sind Cover-Songs der bekannten Deutschrock Band Böhse Onkelz.

Die Motorradfreunde sind 1984 aus einer kleinen motorradbegeisterten Gruppe entstanden. Anfangs hatte niemand an die Gründung eines Motorradclubs gedacht. Da aber das Interesse an der Gruppe durch viele weitere Gleichgesinnte stetig stieg, wurde aus der Interessengemeinschaft ein organisierter Verein, mit Satzung und komplettem Ausschussgremium. Die Motorradfreunde Denkingen wurden 1997 durch Mitgliederbeschluss und Satzungsänderung ein eingetragener Verein.

Derzeit gehören dem Club rund 84 aktive Mitglieder an. Bis heute sind die Interessen der Gründer erhalten: Biken, Party, Musik, gemeinsame Ausfahrten, Sicherheitstrainings sowie die Ausrichtung von Mofacross-Rennen und Motorrad-Treffen. Zur Saisoneröffnung am 1. Mai gibt es eine Club-Rallye. Eine dreitägige Pfingstausfahrt in den Süden folgt, und im Juli folgen ein großes Motorrad-Treffen mit einer Corsofahrt und einem Mofacross-Rennen. Im November findet im Clubheim ein internationales Nagelturnier statt. Zwischendurch besuchen die Motorradfreunde befreundete Vereine und große Motorrad-Treffen.

„Im Übrigen ist bei den Motorradfreunden jedermann als Mitglied willkommen. Es bestehen keine Regeln oder Vorschriften, was für ein Motorrad gefahren werden muss, es sind alle willkommen, ob Tourer, Racer, Enduristen und so weiter“, sagte Präsi Christian Gruler.

Tour über Heuberg beliebt

Am besten gefällt den Mitgliedern, dass sie in „einer tollen Motorradgegend“ zu hause sind, in der genügend Kurven und Berge mit Höhenunterschieden die „Ausfahrten versüßen“. Bevorzugte Strecken sind eine Tour über den Heuberg oder durch das Donautal und den Hegau sowie im Südschwarzwald.

Das Clubheim der Motorradfreunde befindet sich im Keller einer Lagerhalle des Möbelhauses Fetzer in Denkingen und wird „Das Loch“ genannt. Dieser Name entstand bereits während der Bauphase im Jahre 1996 des ersten Domizils, das durch einen Brand am 10. März 2007 in den oberen Stockwerken der alten Möbelfabrik Fetzer zerstört wurde.

Vom Eigentümer des Gebäudes erhielt der Club sehr schnell eine Ausweichmöglichkeit. Nur kurze Zeit später konnte nach nur sechswöchiger Bauzeit und durch erheblichen Einsatz des einzigen Ehrenmitgliedes Walter Schnee das neue Clubheim mit dem alten Namen „Das Loch“ eingeweiht werden. Das Clubheim wurde 2009 mit einer 50 Quadratmeter großen Werkstatt erweitert. (al)