Klaus Storz triumphiert mit sechs Titeln

Auch bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften der Sportschützen haben die Sportler der Schützengilde Denkingen einige Medaillen gewonnen. Erfolgreichster SGi-Schütze war Klaus Storz mit sechs Titeln.

Aufgrund der Änderung von Klassen und Disziplinen konnten zwar nicht mehr so viele Medaillen wie in den Vorjahren errungen werden, aber trotzdem boten die Denkinger überzeugende Leistungen.

Etwas kürzer getreten ist Jessica Forker, die dieses Jahr auch erstmals in der Damenklasse starten musste. Mit dem Luftgewehr erzielte sie 385 Ringe und kam damit wie mit der Luftpistole und 320 Ringen auf den dritten Platz.

Ganz knapp verpasste Celina Forker in der Juniorenklasse mit dem Luftgewehr eine Medaille. Mit guten 381 Ringen belegte sie den vierten Platz.

Eifrigster Medaillensammler war auch dieses Jahr Klaus Storz, der zwar wieder mit jüngeren Schützen in der neugeschaffenen Herrenklasse III starten musste, aber trotzdem gleich sechs Bezirksmeistertitel erreichte. Mit 587 Ringen gewann er im Kleinkaliber-Liegendwettkampf, mit 271 Ringen im KK-Standardgewehr-Wettkampf, mit dem Zimmerstutzen mit 263 Ringen, dem Olympischen KK- 3x40 Schuss-Wettkampf mit 1082 Ringen, beim Luftgewehr-Liegendschießen mit 296 Ringen und im Auflageschießen mit dem KK-Gewehr auf 50 Meter und 305,7 Ringen jeweils die Goldmedaille. Silbermedaillen konnte er in den Auflagedisziplinen Zimmerstutzen mit 277,3 Ringen, dem Luftgewehr mit 313,6 Ringen und mit dem KK-Gewehr auf 100 Meter mit 297 Ringen errigen. In der Disziplin KK- 100 Meter Stehend Frei kam er mit 272 Ringen auf den dritten Platz.

Mit dem Luftgewehr erreichte Thomas Schmid in der Herrenklasse III mit guten 377 Ringen den zweiten Platz.

Dagmar Görlach zweimal vorne

Bei den Seniorinnen sicherte sich in den Auflagedisziplinen Dagmar Görlach mit dem Luftgewehr und 303,0 Ringen sowie mit dem KK-Gewehr auf 100 Meter und 282 Ringen die Titel.

Jeweils eine Bronzemedaille konnte sich Willi Betting in den Auflagedisziplinen mit dem Luftgewehr und 313,1 Ringen, mit dem KK-Gewehr auf 50 Meter mit 301,8 Ringen und mit dem KK-Gewehr auf 100 Meter mit 296 Ringen sichern. (ks)