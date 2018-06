Kirchenchor St. Michael unternimmt Kulturreise nach Franken

Ein dreitägiger Ausflug hat den Kirchenchor nach Franken und in den Spessart mit seinem Wallfahrtsort Hessenthal geführt. Auf den Spuren des bedeutendsten Bildhauers Tilmann Riemenschneider erlebten die Chörler bei den Führungen und Besichtigungen der beiden Dom- und Universitätsstädte Bamberg und Würzburg den Zauber der Geschichte bis zurück ins siebte Jahrhundert. Bereits um elf Uhr begann die erste Stadtführung in Bamberg. Da in der letzten Augustwoche das jährliche Volks- und Kirchweihfest stattfand, erhielt der Rundgang durch die aufgestellten Buden – inmitten der Unesco-Altstadt – ein besonderes Flair für die Besucher. Vor allem das malerische „Kleinvenedig“ bannte die Blicke der Teilnehmer. Wichtigstes Ziel war der Dom St. Peter und St. Georg mit seiner romanisch-gotischen Architektur, seinen vier hochragenden Türmen und den alten Gewölben. Der erste Dom wurde vor 1000 Jahren eingeweiht und ist seither der Mittelpunkt des Erzbistums Bamberg. Anziehungspunkte waren das Hochgrab des heiligen Kaiserpaares Heinrich und Kunigunde als Stifter des Bistums und ersten Doms. Die Grabdeckplatte wurde von Tilman Riemenschneider geschaffen. Vor dem bekanntesten Kunstwerk des Doms, dem „Bamberger Reiter“, hielten die Chörler staunend an. Danach besichtigten sie die vielen Sehenswürdigkeiten mit dem einzigen Papstgrab nördlich der Alpen von Clemens II. Die Hofhaltung zählt zu den eindrucksvollsten Gebäuden. Dagegen bot die Neue Residenz als Fürstenbischofssitz von 1613 bis 1802 mit dem Hofgarten und ihren 4500 Rosen einen wunderschönen Anblick für die Chörler. (al)