Die württembergische Jugend-Meisterschaft im “Sutemi Jutsu Ryu Karate” findet am Samstag, 29. Mai, in Denkingen statt. Hier wird in sechs verschiedenen Disziplinen (unter anderem im klassischen Freikampf) der württembergische Meister ermittelt und anschließend gekürt. Beginn der Meisterschaft ist um 10 Uhr in der Mehrzweckhalle Denkingen (ausgeschildert).