Gemeinde Denkingen treibt ihre Entwicklung voran

Nach dem Auszug des Bauhofs aus dem Ortskern in das Gewerbegebiet „Sulzen“ entsteht für die Gemeinde Denkingen in der Hinteren Gasse eine einmalige Chance einer verdichteten Innenentwicklung. Seitens des Gemeinderats wurden hier mit der Vergabe des Auftrags an die Steg bereits erste Schritte eingeleitet, auch hat es bereits ein erstes Gespräch mit den Anliegern gegeben. Hierüber informiert Bürgermeister Rudolf Wuhrer.

Derzeit versucht die Gemeinde mit dem Areal Hintere-Gasse - Im Winkel - Kirchhofenstraße - Hauptstraße in die Städtebauförderung zu gelangen. Ein entsprechender Antrag wird in der Gemeinderatssitzung am 17 September von der Steg vorgestellt und im Gremium behandelt.

Im Vorgriff auf diese städtebauliche Förderung und um Herr des Verfahrens bei der Innenentwicklung zu bleiben, hat die Gemeinde nun die Gelegenheit genutzt und ein seit langem leerstehendes baufälliges ehemaliges Bauernhaus an der Ecke Hauptstraße/Kirchhofenstraße gekauf. Diesen Kauf hat der Gemeinderat noch vor der Sommerpause in nichtöffentlicher Sitzung gebilligt.

Zwar gibt es derzeit noch keine konkreten Pläne was mit dem Objekt geschehen soll, Bürgermeister Rudolf Wuhrer hält es jedoch für wichtig, dass der Kauf durch die Gemeinde nun zumindest einmal rein optisch eine Verbesserung gebracht hat. "Bislang war dieses Grundstück gegenüber dem Bürgerhaus in einem sehr ungepflegten Zustand und stand im Gegensatz zu den gepflegten und hergerichteten Anwesen in der Umgebung. Die Bauhofmitarbeiter haben in den vergangenen Tagen Hand angelegt und Gestrüpp und so weiter entfernt und zusätzliche Parkflächen etwa für Besucher des Bürgerhauses oder der Firma Elektro-Braun geschaffen", informiert Wuhrer. Auf mittlere Sicht sieht der Bürgermeister hier den Abbruch und eine Neubebauung. Dabei will er auch die Vorstellungen und Entwicklungen der Firma Elektro Braun, als unmittelbarer Nachbar mit in die Überlegungen einbeziehen.