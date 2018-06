Gartenbauverein lädt zum Blütenfest

Zum Blütenfest in der Moste lädt der Obst- und Gartenbauverein am Himmelfahrtstag (9.Mai) ab 9.30 Uhr in die Moste im Gartenweg, direkt gegenüber der St. Michaelskirche, ein. Bereits zum Frühschoppen werden Weißwürste mit Brezeln serviert. Den ganzen Tag ist beste Bewirtung durch ein erfahrenes Team garantiert. Neben Schweinehals, Heiße Rote und Butterbrezeln gibt es frischen Rettich mit Butterbrot und das „flüssige Vatertagsvesper aus der Dose“. Für die Kinder ist eine große Schaukel aufgebaut, und am Nachmittag ab 14 Uhr können die Kinder Heutiere basteln.

Für interessierte Gäste sind am Nachmittag Experten anwesend, die Fragen zum Obst- und Gartenbau beantworten. (al)