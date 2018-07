Fetzer erklärt Flurnamen

Einen Vortrag über die Orts- und Flurnamen der Markung Denkingen hält Josef Fetzer am Dienstag, 1. Juni, um 20 Uhr in der Scheune. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei. Die Bewirtung durch den Geschichts- und Heimatverein Denkingen.

In jahrelanger Kleinarbeit hat Josef Fetzer aus Denkingen im Rahmen seiner Heimatforschung die Orts- und Flurnamen seines Heimatdorfes erfasst. Viele ursprüngliche Flurnamen sind in der Zwischenzeit in Vergessenheit geraten, andere ihrer ursprünglichen Bedeutung entfremdet. Josef Fetzer wird auch anhand von Karten aufzeigen, wo sich die einzelnen Orts- und Flurnamen befanden beziehungsweise noch befinden. Dabei wird er auch die Bedeutung der einzelnen Flurnamen wie beispielsweise „Lachen, Littental, Lehrwiesen, Hüttenbühl“ undsoweiter erklären.