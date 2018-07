Drei Tage Fußball für 72 Mannschaften

Mit den Vorrundenspielen wird am Freitag um 09.00 Uhr gestartet und gegen 17.00 Uhr beendet sein. Am Samstag ab 13.00 Uhr findet dann die Zwischenrunde und am Sonntag ab 09.00 Uhr die Endrunde statt. Nach dem Essen um 13.00 Uhr finden die Halbfinals sowie vor dem großen Finale die Platzierungsspiele statt. Die Endspiele werden gegen 14.30 Uhr beginnen.