Dreher AG präsentiert erfolgreich ihre Maschinen

Die Dreher AG, ein Unternehmen für Automation, Lasertechnik und Werkzeugmaschinen resümiert ihren Auftritt bei der Messe Turning Days in Schwenningen positiv. Ebenso erfolgreich war die Hausmesse.

„Noch nie war das Angebot so gros, die Besucher so fachkundig“, so das Unternehmen. Die Denkinger präsentierten bei den Turning Days das so genannte Gegenspindel-Drehzentrum. Dieses bearbeitet Werkstücke beidseitig. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und verbanden den Besuch der Messe mit einem Besuch der Hausmesse in Denkingen. Dort erwarteten die Besucher viele Highlights, zum Beispiel die neue Automationslösung mit der Haas-Fräsmaschine VF8 inklusive Nullpunktspannsystem der Hoffmann Group. Ein weiteres Highlight war das „iMachining“, die Software zum Hochleistungsfräsen des Schramberger Unternehmens SolidCAM, das an mehreren Maschinen zum Einsatz kam.