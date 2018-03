Doch kein Baden-Württemberg-Cup

Paukenschlag zu Beginn des 27. Männertanzwettbewerbs der Narrenzunft: Zunftmeister Jürgen Thieringer teilte dem überraschten Publikum mit, dass der Baden-Württemberg-Cup kurzfristig abgesagt worden war. Verbunden mit diesem sollte an diesem Abend im Rahmen des Jubiläums zu 1200 Jahre Denkingen der Männertanzwettbewerb stattfinden. Dem Erfolg der Vorführung tat die Nachricht dann aber keinen Abbruch.

Sieger wurde die Narrenzunft Schwenningen, die Denkinger Zunft landete auf Platz Zwei.

Eine volle Halle mit erwartungsvollen Gästen und motivierten Tänzern mit Begleitung war sprachlos, als Thieringer die Absage des Bundesverbands Deutscher Männerballette bekannt machte. Es habe Schwierigkeiten mit der Jury gegeben, deren Mitglieder von Leipzig und Frankfurt nach Denkingen anreisen sollten. Niemand konnte diese Absage nur Stunden vor der Veranstaltung verstehen.

Publikum ist kaum zu bremsen

Die acht anwesenden Gruppen gaben dennoch hochmotiviert ihr Bestes. Von der ersten Minute bis nach Mitternacht herrschte in der Halle eine Atmosphäre und eine Stimmung wie sonst nur an Fasnet. Nun „es got au scho widr dagega“, meinte Ringpräsident Kurt Szofer, der mit seiner Frau Iris helle Freude an der Veranstaltung hatte.

Der flotte Tanz der Mädchen der Zunftgarde Denkingen hinterließ große Begeisterung und war sicher gleichzeitig Motivation für die Männer. Denn Thieringer kündigte den Männertanzwettbewerb als besonderes Geschenk an die Damen an - wo sonst könnte man so viele wohl geformte Männerkörper auf der Bühne sehen, scherzte er. „Die heißen Rhythmen und die schlanken Rehbeine der graziösen Männer werden euch mit Sicherheit zum Toben bringen“, versprach er.

Von Tanz zu Tanz stieg die Stimmung, sodass die Security manchen übermütigen Gast bremsen musste, nicht auf die Tische zu steigen.

Das waren die Teilnehmer

Da sich in der Halle viele VFB-Fans befanden, hatte das Männerballett „Remsnudle“ der ersten Waiblinger Faschingsgesellschaft mit ihrem Tanz „Wir feiern den Wiederaufstieg“ den Nagel auf den Kopf getroffen. Christine Stein und Elke Böhringer, selbst VFB-Fans, hatten den Tanz einstudiert.

Stefanie Frei brachte ihren Mühla-Katza aus Betzingen in Schwarz und Flamenco-Kostümen nicht nur das Tanzen, sondern mit ihrer Nummer „Eurovision – Song Contest“ auch das Singen der Lieder aus Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland bei.

Mit einem Mix aus Akrobatik und Entertainment kamen die Warrior of Pussys aus Gunningen unter der Leitung von Toni Bensch mit einem zackigen Cheerleader-Tanz. Sie erreichten einen zweiten Platz mit der Siegertrophäe von 50 Liter Bier.

Auch der Lokalmatador des Männertanzwettbewerbs, die Jungs von der Narrenzunft Denkingen, landeten als „die Klippenecker crazy animals dance Crew“ mit ihrem Tiershowtanz auf einen zweiten Platz. Melanie Steppacher hatte ihn ein studiert.

Mit ihrem perfekten Hexentanz heizten die Boschelwaldhexen aus Sulzbach mit Aline Stark dem Publikum ein.

Unter der Leitung von Corinna Benz kam das Männerballett der Narrenzunft Schwenningen mit ihrem Showtanz zum Motto „Gruselkabinett – sind Untote wirklich unsterblich?“ auf die Bühne. Die Gesichtsmasken und eine vermutlich vom Mittelalter inspirierte, glitzernde Kostümierung faszinierte nicht nur die Jury, auch das Publikum war begeistert. Die Männer landeten auf Platz eins und gewannen 150 Liter Bier. Zusätzlich überreichte der Bürgermeister noch einen großen Pokal.

Als Die unschlüssigen Männer behauptete sich die Gruppe des TV Altoberndorf. Einstudiert wurde der Tanz von Caterina Spedicato.

Als Steinzeitmenschen war es für die Wilderer aus Untermettingen gar nicht so leicht in der Steinzeit die Entdeckung des Bieres zu machen. Katharina Zeitz und Anika Brogle zeigten jedoch den Männern, wo es langgeht.

Vor der Siegerehrung gab es mit der Showtanzgruppe Dance Explosion unter der Leitung von Melanie Steppacher noch einen Höhepunkt. Die 33 Tänzerinnen, verstärkt durch einige männliche Tänzer, zeigten, was anmutiges Tanzen in Verbindung mit schwindelnder Akrobatik ist.

Bei Bar-Betrieb gab es Tanz und Unterhaltung mit DJ Bonito in dieser heißesten Männernacht bis frühmorgens.