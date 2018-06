Die Villa Sonnenschein stellt sich der Öffentlichkeit vor

Seit Dezember 2012 ist die Kinderkrippe Villa Sonnenschein in Denkingen im Betrieb. Zuerst mit nur einer Gruppe gestartet, hat sich schnell gezeigt, dass eine weitere eingerichtet werden muss. Diese Gruppe ist nun am 1. September in Betrieb gegangen. Dies teilt die Gemeinde Denkingen mit. Es wurden zwei weitere Erzieherinnen eingestellt. Mit dem Betrieb einer weiteren Gruppe wurde auch das Angebot der Betreuung erweitert, so dass die Kleinkinder sowohl am Vormittag wie auch am Nachmittag betreut werden können. „Es war eine kluge Entscheidung des Gemeinderats, die Villa Sonnenschein von vorneherein als zweigruppige Einrichtung zu bauen, so dass die Einrichtung einer zweiten Gruppe ohne weitere bauliche Maßnahmen und ohne große weitere Kosten erfolgen konnte“, sagt Bürgermeister Rudolf Wuhrer. Am Samstag, 14. September, wird die Villa Sonnenschein für die Öffentlichkeit ihre Pforten öffnen. Von 10 Uhr bis 16 Uhr kann die Einrichtung besichtigt werden. Dabei werden ein Programm für Kinder sowie auch Kaffee, Kuchen und eine Tombola angeboten.