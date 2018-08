Denkinger Bauhof macht keine Sommerpause

Während bei den hochsommerlichen Hitzegraden viele Abkühlung im Freibad suchen, heißt es für die Mitarbeiter des Bauhofs: weiter schuften und weiter schwitzen. Stundenabbau und Freizeit wenn notwendig, gibt es bei Regenwetter - denn die Arbeiten der Bauhofmitarbeiter finden meistens im Freien statt.

„Im Urlaub werden solche Arbeiten ausgeführt, die man in der Normalzeit nicht erledigen kann oder die einfach liegengeblieben sind und auf den Urlaub verschoben werden“, sagt Bauhofleiter Stefan Numberger. Durch die Vorbereitungen und Mithilfe bei den vielen Aktivitäten zur 1200 Jahrfeier sei ebenfalls manches liegen geblieben und müsse jetzt aufgearbeitet werden.

Da der Verkehr während der Urlaubszeit ruhiger ist, können an diesen Tagen zum Beispiel vielseitige Arbeiten an den Straßen gemacht werden, ohne den Verkehr zu gefährden, oder auch umgekehrt.

In den Außenanlagen der drei Kindertagesstätten (Kath. Kindergarten St.Paul, Kinderburg, Villa Sonnenschein) kann während der Ferien endlich gearbeitet werden. Platten verlegen, verschiedene Holzteile ausbessern und streichen, Rasen mähen und in Ordnung bringen, sowie humusieren der Grasflächen, angesät wird erst bei Regen. Bei dem fälligen Sommerschnitt der vielen Hecken, Bäume und Hage in der Gemeinde, kommen diese auch in den Kindergärtenanlagen an die Reihe. Auch die wöchentlich eingeplanten Arbeiten müssen im Urlaub verrichtet werden, wie Wassertretanlage reinigen, zwei Mal die Hundeklos leeren, Verunreinigungen an den Bächen entfernen - und dann den vielen Hilfesuchenden helfen, seien es ein Vereinsvorsitzender oder jemand, der die Hilfe des Bauhofs sucht oder eine entsprechende Maschine ausleihen möchte. Dazu kommt noch die Grundreinigung der Schule und der Kindergärten als ganz wichtige Arbeit. „Sie wird zwar mit Kräften von auswärts durchgeführt, doch mindestens zwei Mitarbeiter des Bauhofes müssen vor Ort sein, organisieren und Handlangerarbeiten machen“, erzählt Bauhofleiter-Stellvertreter und Gemeindearbeiter Walter Reichegger.

Und sollte tatsächlich einmal die Arbeit ausgehen, finden sich in dem großen Bauhofarial einige Maschinen und Geräte, deren Reparatur längst überfällig ist.

Aber auch in den restlichen elf Monaten wartet eine Unmenge Arbeit auf den Bauhof. Die Öffentlichkeit kann dies nur erahnen oder in einer Gemeinderatssitzung zum Teil erfahren, wenn entsprechende Arbeiten an den Bauhof delegiert werden.

Zu den immer wieder kehrenden Arbeiten gehört natürlich das Pflegen der Grünanlagen mit 30 022 Quadratmetern innerorts, zusätzlich 7926 Quadratmeter auf dem Friedhof. 335 Bäume auf den Grünanlagen und 66 auf dem Friedhof stellen eine große Summe dar, die zusammen mit unzähligen Sträuchern von den Bauhofmitarbeitern geschnitten und gepflegt werden müssen. „Ein Stadt- oder Gemeindegärtner steht leider noch nicht zur Verfügung“, lachen die beiden Bauhofleiter.

Allein 17,5 Kilometer befestigte Feldwege besitzt die Gemeinde. Da heißt es ausmähen und mulchen, Hecken zurückschneiden und häckseln, ausbessern von Schlaglöchern, Regenwasserquerungen freihalten und mehr. Ein besonderes Thema bildet der Winterdienst. Mit einer zusätzlichen Bereitschaft von Oktober bis März. Allein 32 Kilometer beträgt eine Wegstrecke zum Schneeräumen im Dorf.

Der Bauhof ist derzeit in der glücklichen Lage, viele Geräte, Maschinen, einen 110-PS-Traktor, einen Radlader und einen Unimog zu besitzen. Manche Geräte haben allerdings schon mehrere Jahre auf dem Buckel. „Mit dem Bauhof in Frittlingen arbeiten wir sehr gut zusammen. So werden öfters Maschinen ausgetauscht“ so Stefan Numberger.

Übrigens: „Einen ganz wichtigen Akzent in unserem Arbeiten bildet die Unterstützung unserer Vereine, angefangen bei der Narrenzunft mit der Fasnet, über das FSV-Klippeneckzeltlager bis zum Glühweinhock der Gemeinde im Dezember“ listet Bauhofleiter Stefan Numberger weiter auf.