Denkingen sieht kleine Pizzabäcker

Beim Brotfest hat der Geschichts- und Heimatverein den ganzen Sonntag über den großen Backofen auf Temperatur gehalten. Aus dem Ofen kamen schmackhafte Dünnete und frisches Brot.

Bereits am Vortag hatte das Backteam mehr als 100 Brotlaibe gebacken, die zum Verkauf angeboten wurden.

In der Küche wurden Schnitzel, Salat und Pommes zubereitet und in der Freiluftgaststätte den Gästen serviert. Derweil durften die Kinder unter Anleitung von Christine Becker sich ihre eigene Pizza zubereiten. Mit zwei großen Steinen konnten die Kinder auch das dazu benötigte Mehl selber mahlen, wie es unsere Vorfahren vor vielen hundert Jahren auch gemacht haben.

In der Scheune des Bürgerhauses war eine Ausstellung mit alten Getreidesäcken zu besichtigen. Diese boten die Gelegenheit für eine Rückblende in die alte Zeit. Den ganzen Tag über führte Günter Luckner in die Geschichte ein. 17 Personen hatten Leihgaben zur Verfügung gestellt. Der Getreidesack war früher ein Wertstück fürs Leben, informierte Luckner. Die älteren Besucher bestätigten dies sogleich.

Das älteste Ausstellungsstück stammte aus dem Jahr 1848 und gehörte einer Franziska Hafner aus Frittlingen. Vermutlich war dieser Sack ein Teil der Aussteuer. Franziska Hafner stammte aus Denkingen. Säcke auf dem Dachboden

Aufbewahrt wurden die Säcke indessen nicht in der Scheune, sondern auf dem Dachboden über dem Fruchtkasten auf Stangen zum Schutz gegen Nässe und Mäusefraß. In diesen Säcken habe man dann das Getreide zur Mühle gefahren, erfuhren die Besucher. Das Mahlgut wiederum wurde in gesonderten Mehlsäcken nach Hause transportiert, informierte Luckner. Zwei Namen – Mühlgasse und Erlenmühle – geben heute noch Zeugnis davon, dass es in Denkingen einst zwei Mühlen gab. Um Verwechslungen zu vermeiden, mussten die „Fruchtsäcke“ damals gekennzeichnet werden. Diese Kennzeichnung war nicht nur Markierung, sondern auch Dekoration und Aushängeschild. Sie bezeugte bäuerliches Selbstbewusstsein und Wohlstand des Inhabers.

Es gab bedruckte, bemalte oder schablonierte Säcke. Angaben zu Name, Beruf, Ort und Jahreszahl waren die wesentlichen Informationen.

Als Dekoration wählte man christliche Symbole, Handwerkerzeichen und zierende Ornamente.

Die Säcke wurden aus robustem Sackleinen hergestellt, das von einheimischen Webern aus Flachs gewoben wurde.

Ein Sack von 60 Zentimetern Breite und 120 Zentimetern Höhe fasste einen Doppelzentner Weizen. „Jeder Fruchtsack kann eine eigene lange Geschichte erzählen“, sagte Günter Luckner.