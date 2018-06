Das Tagelöhnerhaus in Denkingen öffnet die Türen

„Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?“ So lautet das Thema des diesjährigen Denkmaltags am Sonntag, 8. September. Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins Denkingen haben das Tagelöhnerhäuschen am Freibühl liebevoll restauriert und pflegen es regelmäßig, sodass es durchaus schön anzusehen ist.

Wie gut war aber die Zeit, in der Generationen von armen Leuten in beengten Verhältnissen gelebt haben? Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins erklären gerne die Geschichte des Hauses und geben Einblicke in den Alltag der früheren Bewohner. Das Tagelöhnerhäuschen ist am Tag des offenen Denkmals von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Weg zum Häuschen ist ausgeschildert. Zur Stärkung gibt es nachmittags Kaffee und Kuchen; eine kleine Auswahl an Getränken steht ebenfalls bereit.

Weitere Infos gibt es bei Hans Wachter unter Telefon 07424/1343 und bei Barbara Otto unter der Telefonnummer 07424/9810690.