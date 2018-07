Das Klippeneckzeltlager geht in die 51. Runde

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei. Heute, Donnerstag, geht es los beim 51. Klippeneckzeltlager. Doch immer noch hallt das große 50-jährige Jubiläum des Zeltlagers im vergangenen Jahr nach. Wenn der FSV das aktuelle Zeltlager auch etwas ruhiger gestaltet, die Vorbereitungen und Vorarbeiten bleiben die gleichen.

So wurden über das vergangene Wochenende bereits 85 Mannschaftszelte, das Wirtschaftszelt, Koch- und Essenszelt sowie das Zelt für die Betreuerbesprechungen aufgebaut. Hierbei wurde der Verein vorwiegend von den Jugendabteilungen, den Aktiven und vielen Mitgliedern unterstützt. Die große Zeltstadt steht und ist bereit am heutigen Donnerstag die 710 jugendlichen Sportler mit den 155 Betreuern aufzunehmen. Die Lagerteilnehmer kommen aus 36 Vereinen mit 38 D-Jugend- und 35 E-Jugend-Mannschaften. Auch die sonst übliche Logistik wurde vielfach bereits durchgeführt oder muss während des Zeltlagers jeden Tag auf Neue stattfinden. So wurde die Kapazität im Sanitärbereich und auch der Versorgungszelte angepasst. Mit einem Toilettenwagen wird das Waschhaus unterstützt. Die vier Sportplätzte werden jedes Jahr neu ausgemessen und hergerichtet. Inzwischen wurden auf dem Lagergelände noch der Soccer-Court, ein Beach-Soccer-Platz und die Torwand aufgebaut. Parallel hierzu musste die Strom- und Wasserversorgung hergestellt werden. Um über ausreichend Strom zu verfügen, werden zwei große Aggregate benötigt. Da es kein fließendes Wasser gibt, wird das kostbare Gut mit einem Wasserwagen der Straßenbaufirma Walter auf den Hummelsberg transportiert. Während des ganzen Zeltlagers wird das Thema Sicherheit großgeschrieben.

Mit der ARGE Segelflieger herrscht Übrigens ein sehr gutes Verhältnis. So wird der FSV bei nahenden Unwettern durch den vor Ort anwesenden Meteorlogen der Segelflieger frühzeitig gewarnt. Bei einem Unwetter stehen dann den Lagerteilnehmern die unweit befindlichen Hangars der Segelflieger zum Unterstehen zur Verfügung.

Über die vier Tage steht dann der Fußball im Mittelpunkt, sei es beim Sport-Nann-Cup oder den Turnierspielen. Sensationelle 318 Spiele werden von Freitagmorgen 9 Uhr bis zu den Endspielen am Sonntagmittag durchgeführt. Aufgrund von Schiedsrichtermangel ist die Schiedsrichtergruppe Tuttlingen/Rottweil dieses Jahr nicht in der Lage das E-Jugend-Turnier mit 155 Spielen zu besetzen. Somit muss der FSV Denkingen selber die Schiedsrichter organisieren, das heißt pro Tag werden etwa. zehn „eigene“ Schiedsrichter benötigt, die die Spiele der E-Jugend leiten müssen.

Einen weiteren gravierenden Einschnitt in diesem Jahr gibt es bei der Verpflegung der Lagerteilnehmer und der Gäste. Über 25 Jahren war Hans Borho mit seinem Helferteam für die Verpflegung zuständig. Nachfolger wird der Partyservice Maria Schüssele-Müller aus Spaichingen. Die Fußstapfen, in die sie treten, sind im wahrsten Sinne des Wortes groß. Doch Einigkeit macht stark, lautet die Devise.

Ein besonderes Highlight an jedem Abend ist das Anbrennen des Lagerfeuers. Am Samstag wird der traditionelle Sport-Nann-Tag durchgeführt, bei dem es darum geht die besten Einzelkönner im Sprint, Torschuss und Dribbling zu ermitteln. Ab 14 Uhr findet auch die Lager-Weltmeisterschaft statt. Am Ende eines langen Turniertages kommen am Samstag um 17 Uhr dann noch die kleinen Fußballer der F-Jugend beim Turnier um den „Next Generation Cup“ zum Zuge. Sie spielen aufgeteilt in zwei vierer Gruppen den Turniersieger unter sich aus. Traditionell findet am Sonntag, 29. Juli, um 11 Uhr unter freiem Himmel der Lagergottesdienst statt. Seit einigen Jahren wird dieser von der Evangelischen Freikirche (ETG) Spaichingen mit Christian Haas gehalten. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von der Jugend der Freikirche.

Nach dem Mittagessen beginnen um 14.30 Uhr die Endspiele. Um 15 00 ist dann die Siegerehrung.