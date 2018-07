Weltrekordversuch bei Kinderturnfest

Das Kinderturnfest des Turngaus Schwarzwald ist auch in diesem Jahr nicht nur ein Fest für die teilnehmenden sportbegeisterten Kinder gewesen. Neben den 780 Kids hatten auch die Erwachsenen – ganz gleich, ob als Eltern, Übungsleiter, Betreuer oder als Zuschauer dabei – einen Riesenspaß bei diesem Sport-Event.

Die Verantwortlichen des Turngaus und des Ausrichters SG Deißlingen hatten alles gut organisiert, damit der Turn- und Leichtathletiknachwuchs in verschiedenen Disziplinen gute Leistungen zeigen konnte. Das Wetter machte dem Veranstalter ebenfalls keinen Strich durch die Planung. Die Zuschauer sahen in den beiden Sporthallen gute turnerische Übungen der Teilnehmer an den Geräten. Auf dem Sportplatz wurde beim Lauf, Weitsprung und Werfen um jeden Zentimeter und jede Sekunde gekämpft.

Das Rahmenprogramm konnte sich durchaus sehen lassen. Es fand bei allen Beteiligten und den Zuschauern großen Anklang. Der Höhepunkt, der gemeinsame Einmarsch aller Vereine ins Stadion, sorgte für ein kunterbuntes Bild. Die Vorschulkinder zeigten ihre Tänze zum Thema „Im wilden Westen“ und gingen danach mit ihren Begleitern in die Turnhalle. Im Bewegungsparcours von Anita Schneider kamen sie auf ihre Kosten, um danach freudestrahlend ihre Medaillen in Empfang zu nehmen.

Ein Handstandlauf und die Vereinsvorführungen rundeten ein abwechslungsreiches, buntes Programm ab. Den ganzen Tag über waren Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der extra aufgebauten Purzelbaumstation. Die Überschläge wurden gezählt und das Ergebnis an den Deutschen Turnerbund übersandt, um einen neuen Weltrekord im Purzelbaumschlagen zu schaffen.

Die Organisatoren hatten sich beim Zusammenrechnen der Ergebnisse bei diesem Kinderturnfest ganz besonders beeilt, um die von unzähligen Kampfrichtern und Helfern festgestellten Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe schnell auszuwerten. Denn nach der mit Spannung erwarteten Siegerehrung, bei der es für alle Teilnehmer Urkunden und Medaillen gab, wollten alle schnell nach Hause kommen, um das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Frankreich und Kroatien nicht zu verpassen. Sie haben es geschafft – pünktlich zum Anpfiff waren alle wieder daheim.