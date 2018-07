300 Läufer starten in Deißlingen

bm) - Die Crosslaufserie der Leichtathletikregion Süd geht am Samstag in die zweite Runde. Austragungsort ist das Wiesengelände am Buchwaldparkplatz in Deißlingen.

Die Vorbereitungen auf das Geländelauf-Ereignis auf der Deißlinger Gemarkung sind vom Organisationsteam so gut wie abgeschlossen. In einem Gespräch mit unserer Zeitung wies Stefan Groß auf die Besonderheiten dieses Geländelaufes hin. „Die Leichtathleten von der SG Deißlingen haben unter Mithilfe der Jedermannturner wieder eine Laufstrecke ausgesteckt, die wie vor zwei Jahren auch für die Zuschauer interessant ist. Die Entscheidungen über die Langstrecke, die Mittelstrecke sowie die Schülerläufe sind über die gesamte Strecke einsehbar.“

Erfreulich für den Veranstalter: Auch wenn sie für andere Vereine antreten, werden einige Läuferinnen und Läufer aus Deißlingen und Lauffen am Start sein. Welch hohen Stellenwert das Laufen bei der SG Deißlingen hat, verdeutlichen die 50 Meldungen des Vereins im Bereich der Schülerinnen und Schüler. Überhaupt zeigt sich der Verantwortliche für die Meldung sowie die elektronische Verarbeitung der Ergebnisse, Stefan Groß, über das bisherige Meldeergebnis sehr zu frieden. Danach haben etwa 300 Läuferinnen und Läufer einen Start in Deißlingen eingeplant. Für Kurzentschlossene gibt es die Möglichkeit der Nachmeldung. Dies ist bis 1 Stunde vor Start der Läufe im Wettkampfbüro in der Turnhalle möglich. Starten können alle, auch wenn man nicht Mitglied eines Sportvereins ist.

Umkleidemöglichkeiten gibt es in der Turnhalle (Aubertschule), hier ist auch im Anschluss an die Läufe die Siegerehrung. Weitere Informationen gibt es unter: www.cross-zollern-schwarzwald.de.

Der Zeitplan (er ist gültig für alle vier Laufveranstaltungen): Mittelstrecke (ca. 2.000 bis 3000 Meter) 14.00 Uhr Frauen, Männer, männliche Jugend A und B, weibliche Jugend A und B.

Schülerläufe, zirka 1000 Meter: 14.15 Uhr Schüler, Schülerinnen D Jahrgang 2001 und jünger, 14.30 Uhr Schüler, Schülerinnen C Jahrgang 1999/2000. - Schülerläufe 1500 bis 2000 Meter, 14.45 Uhr Schüler, Schülerinnen B Jahrgang 1997/98, 15.00 Uhr Schüler, Schülerinnen A Jahrgang 1995/96.

Langstrecke zirka 8000 bis 10 000 Meter: 15.15 Uhr Frauen, Seniorinnen 5-Rhythmus-W20-75, Männer, Senioren 5-Rhythmus-M20-75, männliche Jugend B Jahrgang 93/94, männliche Jugend A Jahrgang 91/92, weibliche Jugend B Jahrgang 93/94, weibliche Jugend A Jahrgang 91/92.