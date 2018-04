Der SV Deilingen steht gut da. Nicht nur, dass der Verein auch weiterhin auf sein bewährtes Führungsteam bauen kann, er hat auch eine stabile Basis. Bei der Hauptversammlung sind nun 27 Mitglieder für ihre Treue geehrt worden.

„Wir haben ein durchaus erfolgreiches Jahr hinter uns – sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Sicht“, so Gerhard Hermle, einer der beiden Vorsitzenden. Kein Wunder also, dass bei den Wahlen die bisherige Führungsmannschaft bestätigt wurde.

Gerhard Hermle berichtet, dass es immer schwieriger werde, die Bewirtungsdienste bei den Heimspielen abzudecken. Doch zum Glück könne der Verein auf einige Helfer bauen. So zum Beispiel beim Jugendspieltag. Jugendleiter Peter Schätzle sei es zu verdanken, dass dieser Tag reibungslos über die Bühne gegangen sei. Der Skilift sei drei Wochen von ehrenamtlichen Helfern und an Werktagen von Rentnern für die Kinder betrieben worden. Siegfried Köllner sei immer dann, wenn Not am Mann gewesen sei, mit seiner Frau eingesprungen: „Im Sommer Rasenpflege, im Winter Skilift“, brachte es Hermle auf den Punkt.

Doch auch in diesem Jahr stehen große Ereignisse an. Das Oberhohenberg Pokal-Turnier findet vom 6. bis 8. Juli statt. Das Rahmenprogramm stehe und die Organisation sei zum größten Teil abgeschlossen, so Gerhard Hermle weiter.

Potential für Kreisliga A

Auch sportlich gab es Highlights zu verzeichnen. Nach einem Jahr als Trainer konnte Michel Ziaja mit seiner Mannschaft in die Kreisliga A aufsteigen. Doch wegen großem Verletzungspech könne sich die erste Mannschaft dort nicht durchsetzen. Die Spielergebnisse zeigten jedoch, dass die erste Mannschaft das Potential für die Kreisliga A habe.

Der Schriftführer Thomas Hermle befasste sich mit den vielen Aktivitäten des Vereins, die auch Grundlage für die Pflege der Sportanlagen und die Sanierung des Sportheims sowie die Förderung der Jugendarbeit sind.

„Wir sind schuldenfrei“, so Kassierer Manuel Koch. Trotz erheblicher Investitionen blieb Ende 2017 ein respektabler Überschuss übrig.

Der Juniorenfußball nimmt beim SV Deilingen eine maßgebliche Stellung ein, bedeutet er doch die Zukunft des Vereins. Verantwortlich dafür ist Peter Schätzle. Derzeit trainieren 65 Kinder und Jugendliche beim SV Deilingen. Vom Breitensport berichtete Ilona Volz. Hier gibt es sechs Gruppenangebote.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Andreas Wagner, Ramona Weiss, Sandra Weiss, Ines Weiß, Tobias Sauter, Linda Aicher, Annika Schwedt und Margit Meicht geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Reinhard Hebach, Irmgard Heyt, Armin Reiner, Konrad Reiner, Susi Rieble, Bernd Schätzle, Aemry Stern, Hubert Stier, Jürgen Weiss und Andreas Wuhrer ausgezeichnet. Seit 40 Jahren halten dem Verein Alfred Hauschel, Maria Hofgärtner, Olga Meicht und Annerose Volz die Treue. 50 Jahre sind Karl Lauchert, Fritz Reiner, Georg Koch, Lothar Fischinger und Hartwig Schwedt im SV Deilingen mit dabei.