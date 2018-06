SG Deilingen spielt um den Aufstieg

Die B-Junioren der SG Deilingen bestreiten als Meister der Bezirkstaffel Schwarzwald die Aufstiegsspiele zur Verbandsstaffel Süd. Gegner ist der SV Westerheim aus dem Bezirk Donau/Iller.

Das Hinspiel findet am Sonntag, 24. Juni, um 14.30 Uhr in Deilingen, das Rückspiel am 1. Juli, ebenfalls um 14.30 Uhr, in Westerheim (in der Nähe von Laichingen) statt.

Neben dem Meistertitel gewannen die B-Junioren der SG Deilingen auch den Bezirkspokal. Trainer Peter Schätzle weiß um die Stärken der Westerheimer und wird sein Team entsprechend motivieren. „Die Saison 2017/18 hat das Team sehr gut gemeistert. In den Relegationsspielen werden wir gegen einen sehr starken Gegner nochmals alles geben“, so der Deilinger B-Junioren-Coach.

Der Spielgemeinschaft gehören Akteure der Vereine SV Deilingen, TSV Nusplingen, TSV Obernheim und SV Oberdigisheim an.