Ministranten gestalten den Gottesdienst

Die Ministranten haben am Samstag nicht nur den üblichen Ministrantendienst am Altar versehen. Sie gestalten mit Gebeten, Liedern und Gedanken den Sonntagvorabend-Gottesdienst in der Deilinger Pfarrkirche. Anlass dafür waren gleich zwei Gründe.

Zum einen wurden die 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Internationalen Ministranten-Romwallfahrt aus der Seelsorgeeinheit ausgesendet und erhielten den offiziellen Reisesegen. So war auch das Motto der Ministrantenwallfahrt „Suche Frieden und jage ihm nach“ Thema des Gottesdienstes. Angeregt durch das Lied der Musikgruppe Silbermond „Krieger des Lichtes“ machten sich die Teilnehmer der Romwallfahrt Gedanken zum Thema Frieden, die dann für alle sichtbar, an einer Wäscheleine im Altarraum aufgehängt wurden. Unterstützt vom Kirchenchor unter der bewährten Leitung von Hans Nikol, sangen alle Gottesdienstteilnehmer das offizielle Mottolied der Wallfahrt „Suche Frieden“. Zudem gestaltete der Chor mit einigen weiteren Liedern den Gottesdienst mit.

Gleichzeitig wurden im Gottesdienst auch ganz offiziell vier neue Ministranten in die Gemeinschaft der Deilinger Ministranten aufgenommen. In den vergangenen Wochen haben sie schon kräftig geübt und sich auf ihren Dienst vorbereitet, sowie einige Male in den Schüler- oder Werktagsmessen ministriert. Pfarrer Ewald Ginter und die beiden Oberministranten Lisa-Marie Hermann und Tim Stierle begrüßten die Neuen unter dem Beifall der Gemeinde und bedankten sich ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, in den kommenden Jahren als Ministrant eine wichtige Aufgabe in der Kirchengemeinde zu übernehmen. Für den Ministrantendienst erklären sich bereit: Pius Kuolt, Matteo Portale, Wojchiech Szprync und Daniel Weber.