„Jazz for Fun“ gewinnt in Deilingen

Beim Garde- und Showtanzwettbewerb am Samstagabend in Deilingen hat die Denkinger Showtanzgruppe „Jazz for Fun“ unter der Führung von Melanie Stahl ihren zweimaligen 1.Platz verteidigt. In einer Show der Superlative haben sich zehn Gardetanzgruppen und sechs Showtanzgruppen einen spannenden Wettkampf bei bester Stimmung in der berstend vollen „Narrhallaa“, der Festhalle, geliefert. Das Publikum bedankte sich bei den Tänzern für die Qualität der Shows mit langanhaltendem Beifall (gei) Foto: gei