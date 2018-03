„Heuberger Tattoo“ als Ziel

Der Musikverein Deilingen kann optimistisch das Jahr 2018 angehen. Denn bei seiner Generalversammlung am Freitagabend wurde klar: Sowohl in personeller als auch musikalischer Hinsicht entwickelt sich der Verein sehr positiv.

Die Verantwortlichen des Vereins legten bei der Versammlung im Probenlokal eine respektable Jahresbilanz auf allen Ebenen vor. Vorsitzender Tobias Schätzle bilanzierte die musikalische Entwicklung mit dem Weihnachtskonzert und dem Doppelkonzert mit dem Profi-Orchester „Oefening en Uitspanning“ als markante Höhepunkte. Das Dorffest hätte mit der Neustrukturierung zum großen Gesamterfolg des Vereins ebenso beigetragen wie die Mitwirkung bei zwei Hochzeiten und zwei weiteren Ständchen. Hier sei vor allen Dingen das kameradschaftliche Element im Verein zum Tragen gekommen, meinte Schätzle. Die Aktivenkapelle setze sich aus 80 Musikern zwischen zwölf und 69 Jahren zusammen, wobei der weibliche Anteil derzeit bei 40 Prozent liege. Bei 49 Vollproben läge der Probenbesuch bei 72 Prozent. Hier sehe er, so Schätzle, noch Verbesserungsbedarf. Allerdings müsse man berücksichtigen, dass viele junge Mitglieder noch in der Ausbildung seien und daher die Proben nicht immer besuchen könnten. Das Durchschnittsalter sei mit 28,8 Jahren noch recht niedrig.

Schriftführerin Vanessa Gerstenecker fasste das vergangene Jahr ausführlich zusammen und schilderte detailliert die Höhepunkte. Willibald Fischinger legte zum letzten Mal seinen Kassenbericht vor und konnte dabei auf eine sehr positive Entwicklung hinweisen. 16 Jahre lang hat er die Kasse des Musikvereins verwaltet. Dafür bekam er vom Vorsitzenden und von Bürgermeister Albin Ragg höchstes Lob ausgesprochen. Die beiden Kassenprüfer Jörg Koch und Jürgen Hermann bestätigten ihm eine tadellose Kassenführung.

Aktive Nachwuchsförderung

Jugendleiterin Alina Pfenning berichtete von zahlreichen Freizeitaktivitäten im Jugendbereich. Derzeit seien 59 Kinder und Jugendliche in der Bläserklasse beziehungsweise in der Jugendkapelle in Ausbildung. Das Durchschnittsalter betrage zwölf Jahre.

Sehr zufrieden zeigte sich auch Dirigent Hans Nikol. Die Jugendkapelle sei derzeit noch in der Entwicklung und man müsse ihr noch etwas Zeit geben. Als neue Herausforderung für dieses Jahr habe er sich das „Heuberg-Tattoo“ in Nusplingen zum Ziel gesetzt.

Bei soviel positiven Nachrichten fiel es Bürgermeister Albin Ragg leicht, die Entlastung der Vorstandschaft zu beantragen. Diese wurde einstimmig erteilt. Ragg sei stolz auf den Musikverein Deilingen, weil dieser den Ort im positivsten Sinne nach außen repräsentiere. Ragg versprach auch, den Musikverein beim Ausbau des Probelokals zu unterstützen.

Erfolgreiche Wahlen

Bei den Wahlen wurde Marco Pfenning als Nachfolger von Willibald Fischinger im Amt des Kassiers gewählt. Tobias Schätzle wurde in seinem Amt als erster Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Matthias Pfenning folgt als zweiter Vorsitzender Philipp Karle nach, der nunmehr im Ausschuss als aktiver Beisitzer ebenso fungiert, wie Peter Zisterer und Reinhard Senn. Bei den passiven Beisitzern wurde Gerhard Schätzle wieder- und Helmut Hermle neu gewählt.