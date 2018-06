Eda Bucher übernimmt Grundschule

Schulamtsdirektor Karlheinz Deußen hat am Donnerstag im Rahmen einer stilvollen Feier Eda Bucher als neue Rektorin der Grundschule Deilingen eingesetzt. Während Bürgermeister Albin Ragg noch von einer neuen Lokomotivführerin sprach, „beförderten“ die Schüler ihre beliebte „Frau Bucher“ flugs zur Kapitänin eines strammen Segelschiffs. Für Eda Bucher, für die Kinder, für das Kollegium, die Eltern, Kollegen und weitere Gäste entwickelte sich diese Feier zu einer Glückwunschgala.

Die Feier brachte zum Ausdruck, wie gerne alle Eda Bucher in diesem neuen Amte sehen, für das sie sich, nach längerer Überlegung mit Erfolg, beworben hatte.

Bürgermeister Ragg meinte, dass Bucher alle fachlichen und persönlichen Voraussetzungen für dieses Amt mitbringe und ihr offener und herzlicher Charakter sehr geschätzt werden. Sie übernehme ein wohl bestelltes Feld mit tüchtigen Lehrern und motivierten Eltern. Er lobte dabei auch die gute Zusammenarbeit der Schule mit allen Institutionen und zeigte sich zuversichtlich, dass unter der Führung von Eda Bucher die Schule neue Herausforderungen annehmen könne.

Schulamtsdirektor Karl Heinz Deußen sprach von einem „spannenden Amt in turbulenter Zeit“, das Bucher nun antrete. Er zeichnete kurz ihren Werdegang auf, der in Bubsheim begann und seit nahezu 30 Jahren in Deilingen seine Fortsetzung findet. Zwölf Jahre lang sei sie eine zuverlässige Partnerin und treue Wegbegleiterin ihres Vorgängers, Richard Moosbrucker, gewesen und habe sich mit großer Ruhe und Besonnenheit stets bereitwillig neuen Herausforderungen gestellt.

Deußen zeigte sich überzeugt, dass Eda Bucher als Leiterin einer kleinen Schule den großen Herausforderungen gewachsen sei, Freude an ihren Aufgaben habe und die Balance zwischen Arbeit und Anspannung finde.

Kollege Manfred Wochner meinte, dass Eda Bucher mit Begeisterung und Engagement in dieses Amt hinein gewachsen sei und man freue sich jeden Tag, mit ihr zusammenzuarbeiten. Michael Marquart sprach als Elternbeiratsvorsitzender von einer „Idealbesetzung“ mit der eine unbürokratische Zusammenarbeit möglich sei. Robert Frech zollte ihr im Namen aller Schulleitungen des Heubergs großen Respekt und versprach ihr, mit guten Ratschlägen zur Seite zu stehen. Für alle „Notfälle“ hatte Robert Bolsinger als Vertreter des Netzwerks kleiner Schulen ein Notfallsortiment parat.

Der im Ruhestand befindliche ehemalige Lokomotivführer Richard Moosbrucker erinnerte in seiner Laudatio an die zwölf Jahre gemeinsamer segensreicher Arbeit, die die Grundschule zu dem gemacht hätten, was sie heute ist.

Die Bläserklasse unter der Leitung von Hans Nikol, die singenden Matrosen und die Lehrer sorgten für ein unterhaltsames Rahmenprogramm. (rm)