Deilingen verwandelt sich in ein Narrendorf

Mit einem großen Jubiläumstreffen feiert die Köhlerzunft Deilingen-Delkhofen von Freitag, 11. Januar, bis Sonntag, 13. Januar, 50-jähriges Bestehen. Am Freitag geht es um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle mit einem Brauchtumsbaned los.

Ein großer Festakt ist am Samstag um 15 Uhr in der Gemeindehalle, anschließend ist hier ab 19.30 Uhr Brauchtumsabend.

Am Sonntag, 13. Januar, sind alle zur Narrenmesse in die Pfarrkirche eingeladen. Beginn ist um 9 Uhr. Der Zunftmeisterempfang ist ebenfalls am Sonntag um 10 Uhr in der Gemeindehalle. Ab 13.30 Uhr findet der große Jubiläumsumzug mit 25 Gastzünften statt.

Bürgermeister Albin Ragg freut sich schon auf das Fest-Wochenende: „Mit der Gratulation an unsere Narrenzunft verbinde mich meinen allerherzlichsten Dank an alle Vereinsmitglieder, die sich seit Jahren und Jahrzehnten für die Pflege des Brauchtums in unserer Gemeinde engagieren.“

Mit Maske und Schellen vertreibt der Köhler am Bol mit seiner Köhlergret und dem Köhlergeist den Hexenspuk und hält damit Unheil von den Menschen fern. Die Figur des Köhlernarren und seiner Köhlergret, angeführt vom guten Köhlergeist, haben ihre historische Grundlage im traditionellen Handwerk des Köhlers, der einst Holz zu Holzkohle verarbeitet hat. Mit Hilfe dieser aus heimischen Wäldern gewonnenen Holzkohle wurde aus Eisenerz das Eisen geschmolzen.

Der gewonnene Rohstoff Eisen bildete die Grundlage für die ersten Anfänge der Industrialisierung in unserer Region. Die Deilinger Köhlerzunft ist seit 1966 Gründungsmitglied des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg und durfte bereits drei Ringtreffen ausrichten. Am Wochenende verbreiten die vielen Narren und Hexen Frohsinn, Heiterkeit und Schabernack in Deilingen. 17 Besenwirtschaften und 25 Zünfte freuen sich in Deilingen auf zahlreiche Besucher.